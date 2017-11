Piden “acción” a senador Marco Rubio para apoyar a “dreamers”

Miami.- Un grupo de niños hijos de inmigrantes escribió unas cartas con sus deseos de Navidad al senador de Florida, Marco Rubio, en la que le piden “acción” para ayudar a que el Congreso pase una ley que alivie a “dreamers” y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

El grupo entregó este miércoles en forma simbólica dos cartas “gigantes” en las oficinas del senador cubanoamericano, a quien critican por “no ser vocal” en la causa de los “dreamers” pese a que sus padres son inmigrantes cubanos.

“Muchos niños como yo están asustados de que nos van a quitar a nuestros padres por ser inmigrantes… Igual que sus padres vinieron con un sueño, los nuestros también, por favor proteja a nuestras familias”, escribió Leah Cayaso.

Cayaso, de 12 años nacida en Estados Unidos, tiene una prima que es “dreamer” Crystel Cayaso (también presente en la visita a la oficina de Rubio) y sus padres son de Nicaragua beneficiarios del TPS.

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado el fin de DACA que beneficia a unos 800 mil “dreamers” para el 5 de marzo de 2018 y el Congreso está encargado de buscar un alivio para estos jóvenes.

Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acaba de anunciar el fin del TPS para 58 mil haitianos para el 22 de julio de 2019.

En total, más de 320 mil personas de Nicaragua, Honduras y El Salvador están amparadas por el programa creado por el Congreso en 1990 como un alivio temporal por conflictos civiles y desastres naturales.

En la actualidad, el Congreso tiene ante sí varias medidas para resolver la suerte de ambos grupos de inmigrantes, pero ninguna tiene fecha de voto y muy pocas tienen apoyo bipartidista de republicanos y demócratas.

Rubio se ha pronunciado por el TPS en apoyo a los haitianos, pero en el caso de los “dreamers” no lo ha hecho, hizo notar María Bilbao inmigrante de origen argentina de United We Dream, uno de los grupos que convocaron a la actividad.

“Es la cuarta vez que venimos a su oficina y no hemos visto un solo pronunciamiento de apoyo a los ‘dreamers’”, dijo Bilbao a Notimex.

Al igual que Leah, Christina Ponthieux de 10 años, hija de haitianos beneficiarios del TPS también entregó su carta para Rubio.

Se espera que en todo el país, niños, niñas y jóvenes escriban cartas instando al Congreso a que apruebe una “Ley Dream limpia” y proteja a las familias inmigrantes amenazadas por la eliminación del TPS, señaló Bilbao.

Leah también viajará a Washington, D.C. para entregar el 7 de diciembre junto a otros hijos de inmigrantes de todo el país su carta directamente al Congreso convocados por grupos como We Belong Together, American Friends Service Committee, WeCount!, Mujeres haitianas de Miami, Mujeres Trabajando Juntas y United We Dream.

Ntx.