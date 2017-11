“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén

Escalada de violencia rumbo al 2018

Conforme se acercan los comicios 2018, la escala de violencia en nuestro país ha ido en asenso. Hace poco más de un año, en este espacio alertamos sobre los riesgos que corren los Periodistas y Comunicadores en nuestro país. De igual forma hemos ido dando seguimiento a la inseguridad en Ciudad de México, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Puebla, Tabasco, Oaxaca, etc… poco a poco fuimos perdiendo la capacidad de asombro ante la escalada de violencia que se ha ido volviendo cínica y descarada. Lo mismo matan por una bicicleta, un celular, montos importantes retirados de un banco; que por diferencias vehiculares, ajuste de cuentas, o por cumplir una orden.

Nuestro país vive el más alto nivel de impunidad, y la autoridad ha perdido el control absoluto de lo que sucede en México. Los hechos registrados el pasado lunes por la noche en Baja California Sur, dejan en claro el nivel de deterioro y descomposición de nuestro sociedad. El asesinato de Silvestre de la Toba Camacho, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, junto con la muerte de su hijo y el dejar gravemente heridas a su esposa e hija, es una muestra clara de la impunidad, del nivel de operación de la delincuencia organizada, y de la falta de liderazgo y control de las autoridades. Hoy al salir un mexicano de su hogar no sabe si regresará con bien al término de la jornada. Lamentamos lo sucedido y lanzamos un llamado a la sociedad para no dejar pasar de largo estos sucesos; debemos buscar en conjunto todos vías de solución, ante la incapacidad de las autoridades para actuar y garantizar la seguridad y el bienestar de la población. Desde cuándo matar en México se volvió algo cotidiano?, ¿Hasta cuándo permitiremos o soportaremos sin asombro estas circunstancias?, El alzar la voz con un Ya Basta!, O lanzar críticas y ataques no es suficiente. Los mexicanos debemos unirnos y ser parte de encontrar medidas de solución a la grave crisis de violencia que hoy vive México. Como dato obligatorio destacan las de veinte asesinatos o ejecuciones el fin de semana en Baja California Sur, y más de un centenar en el territorio nacional.

Federalización de delitos contra Periodistas, agenda pendiente

Tómelo con Interés.- Si bien en 2012 el Senado de la República aprobó que cuando se trate de delitos cometidos contra Periodistas y Comunicadores, sea la autoridad federal quien tome conocimiento de los hechos, y lleve una investigación para deslindar la competencia de las autoridades en los asuntos, el actuar de instancias estatales y municipales ha sido nulo.

No se trata de privilegiar a nadie o de dar preferencia a Periodistas y Comunicadores. Simplemente, es necesario salvaguardar la integridad y dar seguridad a quienes ejercen el Derecho a la Libertad de Expresión y a la Información.

2017 sin duda marca la historia del periodismo en nuestro país. Ha sido el año más violento para Periodistas y Comunicadores, al registrarse hasta el mes de noviembre 15 muertes; así como desapariciones, así como un sin fin de amenazas que se traducen en ataques a la librería de Expresión, y al ejercicio profesional de Periodistas y Comunicadores. A partir del mes de Junio, tras la llegada de Ricardo Sánchez del Pozo a la Fiscalía Especializada en Delitos comentados contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduri?a General de la República; y tras diversas gestiones y reuniones con organizaciones del gremio periodístico, se ha logrado que las autoridades federales tomen conocimiento y den seguimiento a los incidentes registrados contra Periodistas. Como resultado de esta acción en dos de los 15 ataques registrados, se han tenido avances significativos, son los casos de Maxiliano Rodríguez, en Baja California Sur; y el de Luciano Rivera, en Rosarito, Baja California Norte.

El alto grado de impunidad y de complicidad entre delincuencia organizada y autoridades, hace necesario el seguimiento de las instancias federales en los trabajos de investigación, lo que se traduce en una de tantas acciones preventivas que coadyuvan a salvaguardar la integridad y dar seguridad a Periodistas y Comunicadores.

No habrá dedazo, solo encuesta a modo

Tómelo con atención.- el pasado lunes el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), llevó a cabo una gran asamblea en las instalaciones del Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Desde esa tribuna, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un llamado a los adversarios políticos para terminar con el dedazo. El líder moral de MORENA recomendó abrir los procesos de selección de candidatos a cargos de elección, para terminar con las designaciones directas, y recurrir a instrumentos como las encuestas de preferencia electoral para la designación de candidatos.

Pese a las críticas que recibió hace dos meses el proceso de selección del Coordinador “candidato” de MORENA para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el político tabasqueño prefiere herramientas a modo para la designación de candidatos, a que estén señalados por el clásico dedazo. Por ello, su partido ya se encarga de realizar un ejercicio a modo que garantice a AMLO la candidatura presidencial, no por dedazo, sino por estar al frente de las preferencias electorales.

