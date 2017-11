Trump pide ignorar acusaciones de acoso sexual contra republicano

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump sugirió este martes que los votantes en Alabama deben apoyar en las urnas para el Senado al republicano Roy Moore, pese a las acusaciones de acoso sexual que enfrenta, y alegó que su oponente no es lo que ese estado y el país necesitan.

“Puedo decir algo con seguridad: no necesitamos una persona liberal ahí, un demócrata”, dijo el mandatario al ser cuestionado por periodistas poco antes de partir a la base Andrew para abordar el avión presidencial, que lo llevó a su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

Trump, quien durante la campaña presidencial fue acusado de acoso sexual por más de una docena de mujeres, argumentó que el demócrata Doug Jones no es la mejor opción para Alabama, un estado que en 28 años ha tenido senadores republicanos.

“Vi su historial. Es terrible en crimen, es terrible en la frontera, terrible en lo militar. Les digo con razón, no necesitamos a alguien que va a ser malo en crimen, malo en la frontera, malo con lo militar, malo con la segunda enmienda“, dijo Trump, en alusión al derecho a poseer armas de fuego.

La elección especial del 12 de diciembre próximo en Alabama es crucial para la agenda legislativa del presidente Trump por la posibilidad de que gane Jones, quien se mantiene ocho puntos arriba de Moore en las encuestas electorales.

Moore, un conservador que fue despedido dos veces como juez estatal por desacato, ha sido acusado de acoso sexual por varias mujeres, algunas de las cuales contaban con 14 años de edad cuando sucedieron los hechos, hace tres décadas.

Cuestionado al respecto antes de abordar el helicóptero Marine One, el mandatario recalcó: “él (Moore) lo niega. Él lo niega totalmente. Dijo que no pasó y hay que escucharlo también. Estamos hablando de… Él dijo 40 años atrás, que esto no sucedió”, afirmó.

Cuando una reportera lo cuestionó sobre el mensaje que se envía a las mujeres a la luz de otros incidentes, Trump desistió de ofrecer una explicación y recalcó: “él… déjenme decirles, Roy Moore lo niega totalmente. Es todo lo que puedo decir, él lo niega, y por cierto, él lo niega totalmente”.

Trump se declaró en cambio “muy feliz” que otros escándalos por conducta sexual inapropiada “han sido expuestos”, refiriéndose a los casos del senador Al Franken y del congresista John Conyers, ambos demócratas.

Ntx.