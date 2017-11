Una plegaria al dios Obrador. El Proyecto 18

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

El rollo de Alfonso Romo que se llama “Proyecto 18”, me recuerda una película que cuando termina un discurso un extrabajador de una fábrica incompetente de la zona de los Grandes Lagos; Danny de Vito, su interlocutor, a quien le suplicaban no acabara con ese anacrónico proyecto, éste les respondió: “Amén”. Y les explicó a los angustiados obreros, que decía esa palabra, porque cuando se termina una plegaria, hay que decir: Amén.

Solo que esta plegaria, la que Romo contrató para, me imagino impactar, no es a Dios, el Creador de toda obra; sino al dios obrador, un dios del inframundo.

Una lectura superficial habla de una pluma expriísta, o una con una alma emprisada. Es un refrito de todos los planes de gobierno o de desarrollo, como se llaman oficialmente; atestados de lugares comunes, buenas intenciones -de las que están cuidadosamente pavimentados los caminos al infierno- y excesos mágicos, donde se proyecta Obrador como parodia de un mesías mundial, como eso de que “el gobierno, el nuevo gobierno democrático impulsará en la agenda internacional los debates y la adopción de medidas encaminadas a una mayor cohesión social tanto al interior de los Estados como entre ellos, mediante el impulso a políticas que erradiquen la pobreza y atiendan los reclamos de justicia social, en particular de los grupos más vulnerables”.

Me cai, que no se miden, ni siquiera leen lo que publican; porque es de risa loca, se pretende Obrador a encaminar y dar cohesión social, a los países en su política interior y en las relaciones entre ellos” o sea intervenir como árbitro mundial.

Deschavetado peor que Hitler, quiere dictarles medidas a todos, como el gordito de Corea del Norte. No cabe duda que han existido orates como Echeverría, que creía que por sus traiciones a México, lo iban a premiar los que servía, quería ser el líder del tercer mundo y éste, que ya se le hace poco aspirar a ser el déspota de México, lo quiere ser del mundo.

Es tan rico en viejas ocurrencias El Proyecto 18, que no tiene desperdicio para el buen humor, neta, me divierte y mucho.

Lejos de causarme enojo, me causa ternura la ignorancia que hace del simplismo, de plantear un problema parcial, una respuesta igual que la que han hecho todos los gobiernos con las mismas y exactas imposibilidades, porque idealizan el mundo, son maniqueos, creen que hay buenos de por sí y malos que se hacen malos porque no son obradoristas.

Todo lo que plantean no es novedoso. Acaso proponen asuntos complementarios que el PRI, discute siempre sin ganas de votar nada. Y no voy a precisar porque sería asesorarlos y no me interesa que personas con disonancia cognitiva, que traen una verborrea aburrida y desconocen como opera un gobierno, no solo teóricamente como se pretenden, sino en la práctica que desconocen de manera sistematizada, puedan seguir descubriendo el maravilloso hilo negro.

Porque por ejemplo, lo de la transparencia y la reforma constitucional del artículo sexto que invocan, es de oídas. No es un logro de Morena, para nada y está sobradamente lo que dicen que falta, en la ley reglamentaria respectiva. Es es un logro que se atribuye Peña, que tampoco la leyó, ni lo enteraron de su contenido. Lo que dicen los amanuenses de Romo y de Obrador, muestra inconsistencias en entender todo el proceso de transparencia y mostrar que desconocen el fondo de la inoperancia, solicitando lo adjetivo, sin agotar los recursos ya existentes.

Los nombramientos de los cuerpos colegiados son criticados por ser éstos producto de preferencias partidistas. Como si Obrador no hubiera usado al PRD en su momento, para llegar a acuerdos que le beneficiaban; ahora su propuesta pretende, que bajo la denominación de sociedad civil, él los nombre como acostumbra, sin ninguna cortapisa. Un análisis somero ni siquiera minucioso, se topa, con todas esas caretas de simulación, que atrás de un discursillo barato, esconden el deseo de la tiranía de formar clones en todas las temáticas. Hasta un estilo de hablar se mimetiza.

Obrador quiere revivir el México de Echeverría, donde el estado intervenga en la economía en todos los ordenes; un estado gordo pero desnutrido. Volver al pasado, como fórmula del futuro.

Y se contradice, porque propone las mismas vías que han llevado a México, al panorama que se avizora. Porque en la parte que titula “Cómo está México hoy”, que por cierto es lo único rescatable porque da las cifras, de las inconsistencias que siempre mencionamos. Ahí se muestran las incapacidades del estado al intervenir en la economía, su opacidad y sus formas de hacer cargar con los fracasos a los contribuyentes. Su enorme distancia con la civilización, porque muestra que la impericia y la ignorancia de los gobernantes tienen al país en los últimos lugares mundiales. Y Obrador quiere más de lo mismo… pero bajo su batuta.

Obrador en su papel de mitómano, propone lo absurdo, que únicamente por su voluntad, se eleve el crecimiento, desaparezca la pobreza y la corrupción. El va ha establecer un régimen de hombres y mujeres felices. Todos honestos, igualitos a Imaz, Bejarano, la Cadena, o al inolvidable tesorero de Obrador, Gustavo Ponce que se rifaba en Las Vegas, como todo un gangster; amigos todos que gozan del perdón y cercanía del tirano; que todo lo que ordena perdona y que como muestra en ninguna parte dice, que les aplicará la justicia a los que han dañado a México.

Sobran en el Proyecto 18, los voluntarismos y sobre todo, faltan en esas aparentes propuestas, la fuente de financiamiento, en eso estriba el reiterado interés por mentir de manera sistematizada. En fin, ya seguiremos comentando lo que todo indica es una forma mas, de una mercadotecnia dirigida a personas que no tienen referentes conceptuales y analíticos, a los que quiere Obrador seguir mintiendo, al cabo ni cuenta se dan, dirá el sombrío personaje.