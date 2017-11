Ernesto D’Alessio debutará como “Don Quijote” en El Hombre de la Mancha

México.- El cantante y actor Ernesto D’Alessio se integra al elenco de la segunda temporada de la obra musical “El Hombre de la Mancha”, la cual reabrirá el telón el próximo 1 de diciembre, ahora en el Teatro San Rafael.

En conferencia de prensa, D’Alessio expresó su emoción de poder interpretar a “Don Quijote”, el cual considera todo un reto, y agradece la oportunidad al productor Morris Gilbert de ser parte de ésta, que describe como una importante puesta de la literatura.

“El proceso ha sido bastante complejo, el texto es muy extenso, sobre todo las partes que me tocan a mí, la letra es lo más difícil, cuando me dieron el libreto fue una de las cosas que más terror me dio; estoy en toda la obra”, declaró.

Respecto a las canciones, dijo que fueron sencillas de aprenderse, porque indicó que se cantan clásicos del teatro musical que “creo que todos nos sabemos, pero el texto, honestamente no lo conocía”.

En primer lugar, comentó que aprenderse el texto fue laborioso, en segundo, el trazo de toda la obra. “Cervantes, El Quijote y Alonso Quijano están en toda la historia y constantemente están moviendo o repartiendo utilería a los reos que están en este calabozo”.

D’Alessio se encuentra en la segunda etapa de memorizar el trazo de toda la trama y después viene el proceso de la interpretación, junto con la manera en que el personaje se va desdoblando uno a otro.

“Primero interpreto a Don Miguel de Cervantes, después entrar en la imaginación suya para ser El Quijote y a partir de ahí empieza un ir y venir entre la tercia, lo cual es bastante complejo, pero es la tercera etapa”, puntualizó.

Informó que la próxima semana va a estar trabajando muy fuerte en estos papeles, que previamente los hizo Benny Ibarra.

Cabe mencionar que “El Hombre de la Mancha” estuvo más de 11 meses en cartelera en el Teatro Insurgentes y ganó el premio de la Luna del Auditorio al Mejor Musical Teatral, por lo que ahora volverá con una corta temporada.

Ntx