Obesidad y diabetes causas de Enfermedad Renal Crónica en México

Guadalajara.- La obesidad, diabetes e hipertensión son los principales factores de riesgo de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en México, un padecimiento que impide que los riñones realicen su función de filtrar la sangre.

Así lo señaló el director Ejecutivo de la Federación Mexicana de Enfermos y Trasplantados Renales (Femetre), Omar de Jesús Ruiz, quien indicó que la ERC se convirtió en un problema de salud pública, debido al incremento de volumen de los factores de riesgo.

Durante el primer Congreso Latinoamericano de Organizaciones Renales y el tercer Congreso Nacional de Organizaciones Renales que se realiza en Guadalajara, Jalisco, expuso que en México existen entre ocho y nueve millones de pacientes renales, de los cuales 120 mil reciben tratamiento sustitutivo de diálisis o hemodiálisis.

“El 70 por ciento de estos pacientes son atendidos por el IMSS, el otro 30 por ciento está dividido por el sector salud y los hospitales privados en menor porcentaje”, explicó.

Detalló que el tratamiento para las personas que se encuentran en etapas avanzadas requieren de un trasplante y que de 10 pacientes candidatos a uno de estos procedimientos sólo dos logran ser trasplantados, “los otros ocho lamentablemente fallecen”, expresó.

Enfatizó que por ello surge la necesidad de realizar este tipo de eventos que entre sus objetivos contempla incidir en una Política Pública de Salud Renal, la cual incluya un Registro Nacional.

“Al no tener un registro de población de enfermos renales no sabemos bien cuáles son las causas, no podemos atacar”, lamentó.

Ntx