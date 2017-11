Premio Emmy marca nuevo ciclo para productora Lemon Films

México.- Haber obtenido la codiciada estatuilla del Emmy, marca un antes y un después para Lemon Films, casa productora de Billy y Fernando Rovzar, que “seguirá buscando contar historias diferentes”.

En entrevista con Notimex, Billy y Fernando Rovzar, productor y director de la serie “Sr. Ávila”, respectivamente, compartieron sus impresiones sobre este premio, el cual marca un nuevo ciclo en dicha empresa, que desde su creación se ha distinguido por apostar por contenidos variados.

“Estamos más que felices por este reconocimiento, sin embargo ahora el reto es canalizar toda esta presencia que tenemos tras haber ganado el premio, para poder contar historias que a nosotros nos interesan”, dijo Billy.

Destacó que tienen muchas historias que se han quedado guardadas porque en su momento no hubo quienes confiarán en el proyecto.

“Sin embargo, creo que ahora es el momento de revalorarlas y tratar de sacarlas a la luz”, dijo el productor, quien no dio detalles de qué otros proyectos trabajarán con HBO, quienes creyeron en ellos y en la historia ´Sr. Ávila´”.

“Este premio marca un antes y un después para Lemon Films”, aseguró Billy, quien reconoció que no esperaban llevarse el galardón.

“Cuando anunciaron a Sr. Ávila ganador no podía dar crédito y estallé en felicidad, no guarde proporciones, me dejé llevar por el momento”.

Sin embargo, su hermano Fernando, director de la serie, reconoció que el hecho de que la emisión fuera transmitida en Estados Unidos los ayudó, ya que la historia protagonizada por Tony Dalton sobre un asesino a sueldo logró permear.

Destacó que a pesar de que ha gustado mucho la serie llega a su final con la cuarta temporada, que se estrenará el próximo año.

“Creemos que es mejor que la historia cierre con esta cuarta entrega como se tenía previsto”, dijo Fernando, al agregar que muy pronto darán a conocer nuevos proyectos con los que pretenden seguir dando de qué hablar.

Entre ellos se encuentra la segunda parte de la serie “La piloto”, protagonizada por Livia Brito.

La casa productora logró el Emmy, máximo reconocimiento que se entrega en el mundo de la televisión internacional, por “Sr. Ávila”, en la categoría de Mejor Programa Primetime de Habla No Inglesa.

Ntx