Cantante María León tendrá su primera película el siguiente año

México.- En el último año, la cantante María León se ha concentrado en su canal de YouTube, en donde da tips de alimentación y recetas saludables, sin embargo, adelantó que hay un par de audiciones en puerta que definirán lo que pasará con su vida.

Además, señaló en entrevista con los medios de comunicación que probablemente para abril saldrá su primera película, la cual hizo en Morelia, en una compañía “enorme y padrísima”, aunque no reveló más detalles.

Sobre el debut de su hermana menor en el musical “Hoy no me puedo levantar”, describió como una coincidencia hermosa que Cristina interprete a “Ana”, ya que es el mismo personaje que hizo hace tres años, a su edad.

“Esta obra de llena de oportunidades, y me parece extraordinario que alguien como Alex Gou, un productor de ese tamaño, dé oportunidades a nuevos talentos, como me pasó a mí en mi momento, ahora con Cristie”.

María León comentó que estuvo separada de su hermana 10 años, pero se encontraron hace un par de años estudiando actuación en Los Ángeles, y sus caminos se volvieron a encontrar en este personaje.

“Yo me vine a México a ser pop star a los 14, después regresé como 16, estuve un año más, después me volví a venir para Playa Limbo, y no hubo mucha interacción”, explicó respecto al distanciamiento.

“Es parte de las circunstancias, tener una carrera como la que he tenido me ha llevado a sacrificar el estar con mi familia, y una de las cosas más duras fue el no estar a lado de mi hermana menor, apoyarla y tener esa hermandad”, añadió.

La cantante compartió que su papá viene de un pueblo pequeño en Guasave, Sinaloa, de una familia de agricultores, cuya tradición decidió romper para irse a la capital, ser dentista y conquistar a una “princesa”, como se refirió a su mamá.

“Mi hermana nunca me dice nada, siempre ha mantenido muy aparte su carrera, lo cual me parece admirable, ha preferido forjar su propio camino con mucho esfuerzo, es de espíritu rebelde, súper guerrera, y la disciplina es un legado hermoso de nuestra familia”, concluyó.

Ntx