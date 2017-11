José Alfredo Jiménez Gálvez comparte en un libro anécdotas con su padre

Dolores Hidalgo, Gto.- El compositor mexicano José Alfredo Jiménez Gálvez, presentó este jueves el libro “Pero sigue siendo el rey”, en el que aborda lo que significó para él ser el hijo de un gran artista.

“Fue una tarde genial, lo presentamos en el Museo de la Independencia, y al hablar no pude desprenderme de la imagen de mi padre, con el pensamiento infantil que tenía cuando me llevaba a las giras por el país y de hecho aquí, en la cuna de mi padre, es la primera presentación de este libro”, dijo en entrevista.

El también compositor detalló que la gente que asistió al recinto museístico recibió con alegría el libro, en el que cuenta algunas anécdotas que mezclan lugares y calles de Dolores Hidalgo, así como anécdotas en viajes y giras, que experimentó a temprana edad y de manera fortuita, sin elección alguna: “A fin de cuentas solo era un niño que obedecía órdenes”.

José Alfredo Jiménez Jr., como le dicen, subrayó que el primer tiraje es popular de bajo costo, para luego lanzar la edición de lujo. “Es un libro que venía preparando desde hace más de dos años y la verdad quedaron contentos los de la editorial Planeta, porque incluso el libro está dirigido a las nuevas generaciones”.

El miembro del Consejo Directivo de la Sociedad de Actores y Compositores de México (SACM), indicó que en la publicación resalta los consejos que su padre le daba. “Siempre me decía que para tener algo en la vida debíamos sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, consejos universales, con valores hoy diluidos entren los jóvenes y que tanto necesita nuestra sociedad”.

Compartió que el libro aborda como fue la amistad de José Alfredo Jiménez con Pedro Infante, con Jorge Negrete, con Miguel Aceves Mejía y con tantos de su época, “y que yo también conocí. Incluso yo descubrí desde niño que eran los desvelos por trabajo y no precisamente mío sino de él y que tenía que aguantar, porque yo sentía que si me dormía me podría dejar”.

Reconoció que plasmar las memorias con su padre, también le trajo desvelos, porque solo de noche es que podía concentrarse para trabajar. “Había ocasiones en las que me disponía a dormir después de una larga jornada en la SACM, y mi memoria empezaba a trabajar a mil por hora y me paraba a escribir, así que los desvelos continuaron”.

Respondió a Notimex, que la idea de la editorial es publicar el libro en Centro y Sudamérica, donde su padre es amado: “Ya está el plan de hacer una presentación en Los Ángeles, California, el próximo 26 de enero, así que abrimos 2018 con actividades con este libro.

