Oribe Peralta destaca respaldo de equipo tras fallar penal

México.- El delantero Oribe Peralta destacó el respaldo que le dieron sus compañeros del América, luego de fallar un penal en el juego de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2017 ante Cruz Azul. En la primera mitad, Peralta vio como Jesús Corona le atajó su remate desde los once pasos que pudo cambiar el rumbo del partido, que al final concluyó sin goles en el estadio Azul.”Siempre, cuando tengo errores o fallos trato de levantarme y dejar eso de lado. Hoy mis compañeros me mostraron un gran apoyo, entonces no tengo más que seguir, eso no lo puedo solucionar, lo que sí puede solucionarse es lo que viene el domingo”, señaló.Incluso sobre la falla del penal, el técnico Miguel Herrera aclaró que Peralta continuará como tirador oficial y no queda más que entrenar ya que “han fallado todos (los penales)” en este certamen. “Cepillo” Peralta resaltó el funcionamiento de las Águilas, que fue capaz de aguantar el resultado a pesar que desde el minuto 30 se quedaron con un elemento menos por la expulsión del colombiano Mateus Uribe y en el cierre del juego también vio la tarjeta roja Edson Álvarez.”Con base al orden y al trabajo de todos, al final no nos mostramos desesperados, tuvimos un orden a pesar de estar con 10 y creo que eso es lo que nos hace que nos llevemos el empate acá”.

Ntx