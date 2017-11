El “Tuca” amplía contrato con Tigres hasta el 2020

Monterr. Tras el pase que consiguieron los Tigres a las semifinales del Torneo Apertura 2017 al vencer al León, el técnico brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti anunció que firmó una ampliación contrato hasta el año 2020 con el equipo de la UANL.

“Tres años más nos tienen que aguantar aquí, unos estarán tristes y otros medio contentos, pero no hay mal que dure cien años ni cuerpo que los aguante”, manifestó el timonel.

Se debe recordar que en su actual etapa con los Tigres, el timonel llegó para dirigir al equipo para el Apertura 2010, desde entonces a la fecha ha conseguido tres títulos y actualmente se encuentra en busca de otro dentro del Apertura 2017.

Sobre el partido de este día, que fue de vuelta de los cuartos de final del presente certamen, reconoció que fue sufrida, pero que afortunadamente ya están en la siguiente ronda del certamen.

“Así nos gusta, a Tigres no le gustan las cosas fáciles, tenemos para simplificar pero no lo hacemos, no es de ahorita, nos gusta sufrido para que valga la pena.

“De una forma u otra forma estamos en la semifinal, siento que pudo ser más tranquilo y un equipo que no tiene nada que perder como León se avienta con todo y esto es lo que pasó”, aseguró.

El timonel se mostró satisfecho con la actitud de sus jugadores y desde su punto de vista tuvieron una mejor labor que en el cotejo de ida, pero les faltó definir ante la portería rival.

NTX