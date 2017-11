Homenajean a Fernando Savater en la FIL de Guadalajara

Guadalajara. La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara ofreció un homenaje al escritor español Fernando Savater, debido a su gran aporte al trabajo filosófico contemporáneo y por ser uno de los grandes intelectuales que ha dado el mundo de habla hispana.

En presencia de Fernando Savater, Ricardo Cayuela, Jorge Volpi, Juan Villoro y Carlos Revés, el presidente de la FIL, Raúl Padilla, manifestó que la Feria del Libro de Guadalajara rinde un necesario y merecido homenaje al filósofo de la libertad, “que hoy más que nunca debe ser escuchada”.

Aseguró que en estos tiempos el pensamiento de Savater está más vigente que nunca y hay que reconocer su aportación filosófica a este ilustre español que ha pisado la cárcel, que ha estado amenazado de muerte y se le ha prohibo dar clases por su pensamiento.

“Nos recuerda que la filosofía y la ética pueden ser disciplinas que salgan a las calles y den la mano a niños y jóvenes”, subrayó Raúl Padilla, quien añadió que Savater nos enseña a ser más felices con su filosofía infatigable.

Por su parte, el escritor Ricardo Cayuela recordó que Savater postula la lucha contra las ataduras y nacionalismo opresor, que puede ser un peligro cuando entrañan un aire de superioridad. “No se limita a ser un intelectual, sino que es comprometido, defiende sus ideas siempre brillantes”, dijo.

En tanto, Carlos Revés, director editorial de Planeta, mencionó que todas las personas tienen un Savater y le debemos agradecer que ha sido un filósofo que piensa, enseña y habla con un gran sentido del humor, y a los demás nos ha dado herramientas para la vida.

Por su parte, Jorge Volpi dijo que el pensamiento de Savater ha cambiado la vida de muchas personas, y “yo con él descubrí el mundo que me revelaba la filosofía, lo encontré en la adolescencia y me di cuenta que no sólo tenía a los maestros de la preparatoria, sino al otro lado del océano”.

En tanto, Villoro indicó que hoy celebramos la aventura de la libertad, ya que el sentido de la filosofía es ejercer la capacidad de elegir y es el pensamiento de Savater.

“El secreto de la felicidad es tener gustos sencillos y una mente compleja; el problema es que a menudo la mente es sencilla y los gustos son complejos”, aseguró alguna vez Fernando Savater, en una conocida crítica a la sociedad actual que exalta más la satisfacción exterior que el desarrollo interior.

Valorado como un hombre que se ha atrevido a pensar en público, Savater (nacido en San Sebastián, España, en 1947) ha sido profesor de filosofía durante más de 30 años.

Ha escrito más de 50 obras, entre ensayos políticos, literarios y filosóficos, narraciones y teatro, además de cientos de artículos en la prensa española y extranjera. Algunas de sus obras han sido traducidas a más de 20 lenguas.

También, ha sido reconocido por su interés para acercar la filosofía a los jóvenes, sin duda uno de los temas más difíciles de entender y amar, mediante títulos como “Ética para Amador”, “Política para Amador” y “Las preguntas de la vida”, los cuales se han convertido en auténticos best sellers.

