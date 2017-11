Huauzontle, planta mexicana nutritiva y curativa, pero poco valorada

México. El huauzontle es una planta en forma de un pequeño arbolito alargado, con tallo y ramas gruesas, flor en forma de bolita, además tiene un alto valor nutricional, ya que contiene vitaminas A, B, B1, B2, B3, C, E, así como minerales, hierro, fósforo y calcio, inclusive en cantidades similares a la leche, pero que cada vez se consume menos.

Este manjar mexicano, que puede ser cocinado, capeado o sin capear en caldillo de jitomate o en mole, relleno con queso, en pay, en tacos, en tortitas, en pizza, con huevo, o hasta en caldo, es originario de México y ha aportado al mundo múltiples beneficios nutricionales y medicinales, pero que en la actualidad se consume poco y las nuevas generaciones ya no conocen.

El experto en nutrición deportiva, Alberto Chong, detalló que ese desconocimiento se debe a que la gente es menos partidaria de consumir las plantas de origen mexicano y sobre todo de cultivarlas, claro ejemplo es el huauzontle, a cuya hoja en estado tierno también se le conoce como quelite.

En entrevista con Notimex, el especialista precisó que de la planta se consume todo, el tallo, las hojas y las ramas; es mejor degustarla en guisado, ya que crudo es muy amargo, y cuando se cocina al vapor conserva más sus propiedades.

Indicó que las hojas tienen la mayor cantidad de vitaminas y minerales, como fósforo, calcio y hierro, además de vitamina “A”, complejo “B” completo y vitamina “E” como tocoferol, mientras que el tallo tiene la mayor cantidad de fibra, así como las ramas. Por eso son llamados pseudocereales, por la cantidad de fibra que contienen los cereales.

También tienen aminoácidos importantes que necesita el cuerpo, “básicamente es un pseudocereal completo”.

Por otro lado, señaló, el huauzontle también contiene sustancias denominadas saponinas, que son toxinas en pequeñas cantidades, lo que le ha creado mala fama, pero estas sustancias también se encuentran en frutos como las uvas.

Dichos compuestos químicos se eliminan cuando se cocina la planta y dejan de ser perjudiciales para el organismo.

La mejor temporada en la que se pueden encontrar es en verano, que es cuando tiene mayor crecimiento, pero su maduración es casi en otoño, ya que el huauzontle se puede dar hasta en climas bastante fríos, o sea que no le afecta llegar al invierno.

El especialista expuso que otras plantas han tenido mayor relevancia en los últimos años, como la quinoa o la chía, conocidas como “súper foods” o “súper alimentos”, por la exposición de otras culturas como la estadunidense o la europea, que han explotado más esta producción.

“Mucha gente se casa, por ejemplo, con las espinacas que tuvieron un auge en los 90, entonces todo lo cocinan con espinaca; por ahí también de 2005 a 2010 empezó el boom de los espárragos y a la fecha los espárragos se consideran de las plantas con mayor contenido de fibra y proteínas, pero no es la única”, abundó.

El problema del huauzontle es que no es tan popular y porque es un poco amargo y a la gente no le llama mucho la atención, mientras que la quinoa no tiene un sabor tan específico, por eso la gente lo mezcla con agua o como la chía, que también se mezcla para enmascarar los sabores, enfatizó.

Otra de las problemáticas que presenta, resaltó, es la escasez de esa planta, ya que cada vez es más difícil de adquirir e incluso es difícil encontrarlos en los supermercados o en mercados tradicionales es por pedido, no es que lo tengan todo el año, “es una de las tristezas que van apagando nuestras tradiciones”.

Refirió que mucha gente lo utiliza como decorativo, como parte del toque del sabor que se le pudiera dar, pero no como algo predominante como el alimento principal, sólo ponen una ramita de huauzontle y adornan el platillo.

Sin embargo, la semilla se podría aprovechar, como lo hacen ahora las empresas con las hojas de Gen o como la quinoa, por lo que el huauzontle podría ser un boom sabiéndola aprovechar porque también es una súper comida, destacó el nutriólogo.

El consumo de huauzontle es fundamental, y otras de sus propiedades son antioxidantes que disminuyen las células cancerígenas, por lo que la gente también puede consumir cantidades de huauzontle para ayudar a evitar el cáncer.

Además, ayuda a mejorar el tracto digestivo, la colitis y otros problemas gastrointestinales, por su alto aporte de fibra y antioxidantes, pues gran parte de la dieta en la actualidad es a base de carbohidratos, harinas y alimentos procesados que lastiman el colon.

Por ello, “recomendaría que volteáramos a ver un poquito estas plantas que son literalmente milagrosas y que utilizaban nuestros ancestros y que no batallaban con esas molestias y se utilizaban como medicina”.

Alberto Chong comentó que el huauzontle es una de las plantas prehispánicas que contiene aún más propiedades. Lo importante es que exista una variedad de alimentos para los platillos y el paladar, “para que la gente no diga nada más tengo espinacas, acelgas, espárragos y nada más. También está el huauzontle”.

“La mayor relevancia que debemos hacer para aumentar el consumo del huauzontle, sobre todo los que nos dedicamos a la nutrición, es impulsar el consumo, hacerle publicidad a los beneficios de nuestras plantas tradicionales como el huauzontle, no es la única, pero si es de las mejores”.

NTX