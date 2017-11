Inés Gómez Mont espera a ¡su séptimo hijo!

México. La conductora mexicana Inés Gómez Mont dio a conocer que pronto su familia tendrá un nuevo integrante, esto a través de una divertida fotografía que difundió en sus redes sociales.

En la imagen aparecen en fila los hijos de Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez, al igual que la pareja, todos vistiendo una playera con un lema escrito y shorts. El texto de las playeras de los infantes dice “Thing 1” y continúa en orden ascedente hasta el seis, y en la pareja dice “Mother of this thing” y “Father of this thigs” (padres de estas cosas) respectivamente.

En las manos Inés y Javier sostener una playera más en la que se lee “Thing 7“; mientras en su otra mano muestra un ultrasonido.

De esta manera Inés compartió el mensaje en su cuenta de Instagram: