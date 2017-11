Rechaza Sección 22 iniciativa de Murat para regular marchas y bloqueos

Oaxaca de Juárez. La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), rechazó la propuesta que realizará el gobernador Alejandro Murat Hinojosa para regular marchas y bloqueos en la entidad.

El dirigente sindical Eloy López Hernández, señaló que la iniciativa es parecida a la del ex gobernadorUlises Ruiz Ortiz, que decía no más marchas ni manifestaciones y al final no tuvo ningún efecto.

Refirió que la Constitución Mexicana ampara el derecho a la libre manifestación, por lo que el magisterio seguirá haciendo uso de este mecanismo.

“Se dice que no se van a prohibir las protestas sino se van a regular, pero se tiene la intención de reprimir como ha sucedido en otras partes del país”, afirmó el dirigente sindical.

Van a continuar con las acciones ante la falta de atención de parte de las autoridades, pues sus demandas no han tenido las respuestas que están esperando.marcha seccion 22

Rechazarán la iniciativa a pesar de que se llevará al Congreso, buscarán los mecanismos para continuar con sus exigencias.