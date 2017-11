“Tómelo con calma”

Por: Fernando A. Mora Guillén.

Libertad de Expresión y la inseguridad en el Ejercicio Periodístico

A lo largo de los últimos 8 meses, un grupo de periodistas y académicos de la mano del Instituto para la Libertad de Expresión de la Fundación Mora, nos hemos dado a la tarea de liberar diversos informes, en los cuáles tras una rigurosa investigación, se ha expuesto la situación actual de la libertad de expresión en México. Luego de revisar y comparar se ha llegado a las conclusiones de que:

-Sólo 21 Estados de la República tienen despenalizados los delitos de calumnia, difamación, e injurias, en contra del gremio periodístico.

-Hay, sólo 19 Estados de la República que poseen una legislación en materia de protección a periodistas, y en 7 ésta legislación aún es una iniciativa en discusión.

-Hoy en día, sólo hay 7 Estados que poseen un protocolo de prevención y/o actuación para la atención a periodistas y la libertad de expresión.

-Mencionar que únicamente 8 estados cuentan con una Fiscalía y/o Unidad Especializada, para la Atención de Delitos contra Periodistas y la Libertad de Expresión.

A la luz queda que en la República Mexicana no hay uniformidad en cuanto a protección de periodistas se refiere; hay entidades federativas, que parecen no darle la importancia necesaria al tema, y hay otras que parecen destinarle mucha importancia, pero cuando uno revisa las agresiones y asesinatos en sus estados, vemos que no es así.

La violencia, a lo largo de las últimas dos décadas ha ido recrudeciéndose, y se ha vuelto tanto cínica como desinhibida. El presente año ha sido histórico, alcanzando más de 14 periodistas asesinados (el año más violento en contra del ejercicio periodístico en toda la historia), además de que el gremio, ha sido objeto de múltiples agresiones.

En nuestro país, la libertad de expresión y de información, han estado en constante lucha por salir adelante, somos un país desigual, donde la impunidad ha protegido a servidores públicos, y la corrupción obtiene vías de escape ante la presión social.

Es necesario investigar a fondo, y llegar a las últimas consecuencias en los avances de las investigaciones pendientes por parte de las autoridades, pues solo se ha avanzado en las investigaciones en 2 de los 14 asesinatos a periodistas durante el presente año.

Los salarios, dispendios y ejercicio discrecional en la COFECE

Tómelo con atención.- En esté espacio hemos cuestionado los elevados salarios, prestaciones y gastos de funcionarios del Poder Legislativo; hemos dado cuenta de asesores en el Senado de la República con altos salarios; así como de los excesivos gastos en telecomunicaciones, vehículos, gasolina y mantenimientos; bueno hasta en los eventos que contemplan coffee brake y vinos de Honor.

Sin embargo debemos voltear la vista hacia otras instancias, que no saben de recortes o austeridad en la estructura burocrática que deja mucho que desear en cuanto a eficiencia y resultados; así la Comisión Federal de Competencia Económica, organismo autónomo en el que su Comisionado Presidente, y los Comisionados, se fijan el salario y prestaciones; un organismo que no sufrió por tener que partir de un presupuesto base cero en 2015 y al que el gasolinazo no le afectó.

La COFECE vive en abundancia, al grado de darse el lujo de convocar a concursos como el ”Premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender”, en el que se gasta un buen porcentaje del presupuesto sin justificación, y sin apego a las políticas de austeridad que rigen gran parte de las estructuras gubernamentales. En el organismo su Consejera Presidenta, obtiene entre sueldo y prestaciones 3 millones 499 mil 149 pesos brutos, un salario superior al que percibe el Presidente de la República. Una tecnócrata de perfil medio, con pocos méritos profesionales y académicos, que ha vivido en controversia con distintas instancias gubernamentales, al pretender ejercer atribuciones que no necesariamente corresponden a un órgano regulador de la competencia económica en el país.

Empleos a la alta pero de baja remuneración

Tómelo con preocupación .- El inicio de semana se marcó por el festejo por la generación de más de tres millones trescientos mil empleos del 2012 a la fecha. El Presidente Enrique Peña Nieto destacó el impulso y compromiso de los Gobernadores como promotores del empleo, a partir de la Reforma Laboral; sin embargo tras rendir su último informe como Gobernador del Banco de México, el pasado jueves Agustin Carstens, pidió no lanzar las campanas a vuelo ya que los nuevos empleos son de baja remuneración, y no garantizan la estabilidad económica para las familias mexicanas.

A lo largo de los últimos meses y previo a dejar el organismo, Carstens ha lanzado críticas a la política económica del país, y ha señalado la necesidad de disciplina en las finanzas públicas, con miras a un periodo de riesgo que podrá vivir México en 2018, inmerso en un proceso electoral complejo y ante la amenaza de ruptura del Tratado de Libre Comercio. En fin que debemos prever momentos difíciles que podrán afectar el desarrollo y crecimiento de nuestra economía en los próximos meses.

*Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana.

*Socio Fundador del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo.

*Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez por la Libertad de Expresión.