La psicología del Pensamiento Positivo

Por. Brenda Cherry, WeryWell / Trad.: Alfonso López-Collada

Pregunta: “Siempre oigo que la gente habla de los beneficios del pensamiento positivo… pero, qué es realmente el pensamiento positivo y cómo puedo usarlo para mejorar mi salud y bienestar?”.

Las investigaciones han encontrado que el pensamiento positivo puede ayudar en el manejo del estrés, e incluso que tiene un rol importante en la salud y en el bienestar en general.

¿Tienes tendencia a ver el vaso medio vacío o medio lleno? Tal vez hayas oído la pregunta muchas veces. Tu respuesta se relaciona directamente al concepto del pensamiento positivo y si tienes una visión positiva o negativa de la vida.

El pensamiento positivo juega un papel relevante en la sicología positiva, un sub-campo enfocado al estudio de lo que hace feliz y plena a la gente. Bueno, pero…

¿Qué es el pensamiento positivo?

Respuesta:

“La mayoría de la gente es tan feliz como decide ser.” – Abraham Lincoln

Tal vez pienses que tener un pensamiento positivo significa ver la vida color de rosa, ignorando o borrando los aspectos negativos del mundo. Pero lo que realmente significa el pensamiento positivo es enfrentar los retos de la vida con un enfoque positivo. No necesariamente voltear la cara para no verle lo malo, sino sacarle todo el jugo posible incluso a las situaciones potencialmente malas, y tratar de ver lo mejor de la demás gente y vernos a nosotros, nuestras capacidades y potencial con una óptica positiva.

Algunos investigadores, incluso el psicólogo positivista Martin Seligman, con frecuencia encuadran el pensamiento positivo en un estilo explicativo. Tu estilo explicativo es cómo explicas por qué suceden las cosas. La gente con un estilo explicativo optimista tienen a darse crédito cuando sucede algo bueno, pero es típico que culpen a factores externos de sus resultados negativos.

También les gusta ver los eventos negativos como atípicos y pasajeros.

Por el contrario, las personas con un estilo explicativo pesimista recurren constantemente a las explicaciones en las que se culpan cuando sucede algo malo, mientras que no se dan el crédito adecuado por los éxitos alcanzados. También tienen a esperar los eventos negativos como algo predecible y duradero, y por el contrario no se dan el crédito adecuado por los resultados exitoso. Como podrás imaginar, culparte por los eventos sobre los que no tienes control alguno, o verlos como una parte inherente de tu vida, puede tener un efecto de demérito en tu estado de ánimo y toda tu mente.

Los pensadores positivos son más hábiles para usar un estilo explicativo optimista, pero la manera en la que la gente atribuye características a los eventos puede también variar, según el caso. Por ejemplo, alguien que generalmente tiene pensamiento positivo puede aplicar un estilo explicativo pesimista en situaciones especialmente desafiantes, por ejemplo en el trabajo o la escuela.

Beneficios del pensamiento positivo en la salud

En años recientes el famoso “poder del pensamiento positivo” ha captado mucha atención, gracias a los libros de auto-ayuda como “El Secreto”, de Rhonda Byrne. Si bien estos libros de psicología “pop” (popular) frecuentemente promueven el pensamiento positivo como un tipo de panacea sicológica, la investigación empírica sí ha encontrado que hay muchos beneficios reales a la salud que se relacionan con el pensamiento positivo y las actitudes optimistas.

De acuerdo a la Clínica Mayo, el pensamiento positivo está vinculado a un amplio espectro de beneficios a la salud, que incluyen:

Mayor esperanza de vida

Menor estrés

Menores tasas de depresión

Resistencia aumentada a los resfriados comunes

Mejor manejo del estrés y mayores capacidades para manejar situaciones

Menor riesgo de males cardiovasculares fatales

Mayor bienestar físico

Mejor salud sicológica

Un estudio aplicado a 1,588 adultos mayores detectó que el pensamiento positivo también puede reducir la fragilidad en la vejez.

Es claro que el pensamiento positivo acarrea muchos beneficios, pero ¿exactamente por qué este pensamiento tiene un impacto tan fuerte en la salud física y mental? Una teoría es que la gente que piensa positivamente tiende a ser menos afectada por el estrés.

Otra posibilidad es que estas personas tienen a llevar una vida más saludable en general; tal vez hagan más ejercicio, sigan una dieta más sana y nutritiva, y eviten los hábitos dañinos.

El pensamiento positivo ante la sicología positiva

Dado que los términos “pensamiento positivo” y “sicología positiva” a veces se usan indistintamente, es importante entender que no son lo mismo. Primero: el pensamiento positivo se trata de ver las cosas desde un punto de vista positivo. La sicología positiva ciertamente se enfoca en el optimismo, pero también señala que si bien hay muchos beneficios por pensar positivamente, de hecho hay veces en que un pensamiento más realista resulta más útil.

Por ejemplo, en ciertas situaciones el pensamiento negativo puede de hecho conducirnos a decisiones y resultados más adecuados (Alloy, Abramson y Chiara, 2000). Los investigadores Peterson y Vaidya encontraron también que, en algunos casos, el pensamiento optimista puede hacernos subestimar el riesgo detrás de una decisión en particular (2003).

Aún si tú no eres optimista de nacimiento, hay cosas que puedes hacer para aprender a pensar positivamente. Uno de los primeros pasos es enfocarte en tu diálogo interno y prestar mucha atención a tu auto-monólogo. En los próximos días te ofreceremos otros textos para aprender más sobre cómo llegar a ser un(a) pensador(a) positiva(o).

