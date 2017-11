Mancera y el polígrafo

En días recientes Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México, lanzó un reto a los aspirantes a la candidatura del Frente Ciudadano Por México (FCM), el cual consiste en someterse a una prueba de control de confianza y de polígrafo como se pide a cualquier ciudadano o servidor público.

Según el doctor Mancera, el examen serviría para conocer, por ejemplo, a cuánto asciende el patrimonio o cómo se encuentra el estado de salud de cada uno de ellos. Mediante este ejercicio, expresó, se daría transparencia a la ciudadanía, porque ésta ya no acepta las decisiones cupulares.

La iniciativa de don Miguel Ángel parece impoluta, pero insuficiente para disolver la costumbre reiterada de los políticos a mentir o, a externar verdades a medias. Las precampañas o campañas proselitistas están plagadas de promesas de difícil cumplimiento, porque muchas se estrellarían con necesidades y problemas estructurales, que la retórica más sofisticada no alcanza para vencerlos, aunque se firmen ante notario público.

En el FCM figuran personajes como Alejandra Barrales Magdaleno y Ricardo Anaya Cortés, líderes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), respectivamente, cuyos nombres han aparecido en la prensa nacional e internacional, vinculados a la sospecha del origen de su patrimonio. Las explicaciones, forzadas, que han emitido no les alcanzan para limpiar su imagen, siquiera someramente.

El uso del polígrafo, reservado para instancias dedicadas a la selección de personal que tiene a su cargo tareas sustantivas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, parece que no ha sido del todo efectivo, porque los elementos de corporaciones policiacas, no obstante de haber sido aprobados en una primera ocasión, en las subsecuentes aplicaciones no pasan el examen de control de confianza.

En el año 2013 se puso a la venta en librerías la sexta reimpresión del texto Psicología de la mentira de la autoría de José María Martínez Selva. La obra contiene seis capítulos; el cuarto se refiere a la detección fisiológica del engaño. El autor menciona que ésta ” se basa en el estudio y valoración de los cambios fisiológicos que acompañan al intento de mentir. Al contrario de lo que sucede con el comportamiento verbal y con lo que consideramos comportamiento no verbal, muchos de estos cambios fisiológicos no son observables a simple vista y requieren de una instrumentación especial, el llamado polígrafo, que los detecte, los amplifique y permita su grabación y análisis posterior”.

El polígrafo es un instrumento que detecta y registra sobre papel o de forma electrónica la actividad simultánea de varios sistemas fisiológicos. Los defensores de la técnica poligráfica aseguran que es uno de los procedimientos más precisos, válidos y fiables que existen.

Don José María apunta al final de este capítulo algunas críticas y limitaciones de la técnica. Por principio de cuentas menciona que “hay una fuerte discusión sobre si esto es así. La falta de una ‘verdad de base’ impide que se sepa el alcance y el valor auténtico de las estimaciones de los profesionales poligrafistas, quienes tienen experiencia como interrogadores, pero poca formación científica en psicología y psicofisiología”

“Estrictamente, y en la mayoría de los casos, el polígrafo no sirve para diferenciar entre la emoción de miedo a la situación de entrevista o interrogatorio de la propia del estrés o de la culpa por mentir, o del miedo a que le pillen en una mentira”

“El polígrafo no detecta mentiras, sino que mide señales generales e inespecíficas de activación emocional o, más precisamente, de los cambios fisiológicos que acompañan a la exitación emocional o a la atención suscitada por el contenido de una o más preguntas. Es una opinión general entre los científicos que la prueba poligráfica mide más la ansiedad que las mentiras.”

Entre las limitaciones en el uso de esta técnica, el autor señala que “muchos sujetos se ejercitan en pasar la prueba poligráfica y para ello efectúan lo que se conoce como ‘contramedidas’ que son lo que un individuo puede hacer para confundir al polígrafo. Los cambios que detecta el instrumento pueden modificarse voluntariamente a través de manipulaciones físicas o mentales como atenuar o suprimir la ansiedad, el estrés o las respuestas fisiológicas ante las preguntas relevantes”

A la luz de los aportes de quienes saben del tema, cabe la presunción de que la propuesta de Mancera es tramposa. Él fue titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y, por ende, conocedor de las entretelas de estos instrumentos, plus que los otros aspirantes no poseen. Con todo y eso, el polígrafo estaría del lado de quien deja la casa tirada y sin admitir que la Ciudad de México le quedó muy grande.