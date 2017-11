Inicia juicio contra exsacerdote acusado de matar a joven hispana en EUA

Dallas.- John Feit, un exsacerdote católico de 84 años de edad, acusado de homicidio por la muerte en 1960 de una joven hispana exreina de belleza en la comunidad fronteriza de McAllen, comenzó a ser juzgado en una corte estatal del Condado de Hidalgo, en el sur de Texas.

El proceso contra Feit comenzó este lunes con la selección del jurado, que deberá decidir la responsabilidad del exsacerdote en el homicidio registrado hace 57 años, durante un juicio que podría prolongarse tres semanas.

El exsacerdote, que fue detenido en Phoenix en febrero de 2016, se ha declarado inocente, pero ha permanecido detenido desde entonces bajo una fianza de un millón de dólares.

Feit esta acusado de haber dado muerte a Isabel Garza, el 16 de abril de 1960. La joven que tenia 25 años de edad, había acudido ese día a confesarse durante la Semana Santa con el ahora exsacerdote en la Iglesia del Sagrado Corazón en McAllen y nadie más la volvió a ver con vida.

El cuerpo de Garza fue encontrado cinco días después a la orilla de un canal en McAllen, junto a un candelabro de la Iglesia del Sagrado Corazón y a un visualizador de diapositivas que según la policía pertenecía a Feit.

Feit, quien entonces tenia 27 años de edad, fue considerado como el principal sospechoso del crimen y durante la investigación se le sometió a un detector de mentiras.

Un reporte de la policía señaló que respondió a los cuestionamientos “de una manera que indicaría fuera de toda duda que él estaba ocultando hechos”.

Sin embargo, Feit nunca fue acusado del crimen. Tres años después, en 1963 sus superiores lo removieron de McAllen y lo enviaron a un monasterio en Missouri. Feit dejó el sacerdocio a finales de la década de los 60 y se mudó a Arizona, donde se casó y formó una familia.

En el 2002, 46 años después del homicidio, Joseph O´Brien, un sacerdote que fue amigo de Feit y Dale Tacheny, un monje que le conoció en el monasterio de Missouri, acudieron con las autoridades y revelaron que Feit había admitido ante ambos por separado su culpabilidad en el crimen.

A raíz de esos testimonios, la Oficina del Procurador del Condado de Hidalgo reabrió el caso del homicidio de Garza en 2002. Dos años después, el entonces procurador del condado, Rene Guerra, presionado por la familia de la victima, decidió presentar el caso ante un gran jurado.

El gran jurado decidió entonces no presentar cargos contra Feit, al considerar no tener evidencias suficientes. En el 2007, Feit concedió una entrevista a la cadena de televisión CNN en la que sostuvo que no mató a Garza.

El caso había quedado congelado desde entonces hasta que en febrero de 2016, Ricardo Rodriguez, el sucesor de Guerra como procurador del Condado de Hidalgo, dio a conocer la acusación poco después de que Feit fuera detenido en Phoenix.