-El despistado era Peña Nieto

Por Héctor Moctezuma de León.

Después del momento político que vivimos ayer en la cancha de los priístas no me queda más que reconocer lo que un amigo la semana pasada me dijo en la mesa del legendario café La Habana luego de la declaración de Enrique Peña Nieto en Baja California: el despistado es él.

Peña Nieto dijo a los reporteros que lo acompañaron en su gira por Baja California Sur, el otrora tranquilo destino turístico, que andaban despistados, porque el candidato del PRI no se iba a elegir por los elogios, dando a entender que las loas que le lanzó Luis Videgaray, a José Antonio Meade, ante los representantes diplomáticos acreditados en el gobierno de México, no significaban un destape para el Secretario de Hacienda.

El Despiste fue del presidente porque no sabía que atrás de él estaba el gran elector, el que realmente manda en el PRI, que no es otro que el canciller Luis Videgaray, por eso nadie pensó que el inquilino de Los Pinos podría cambiar la decisión este lunes cuando citó a conferencia de prensa para anunciar cambios en su gabinete, que despejaban el camino para quien será el candidato de los priístas, quieran o no, para el 2018.

Cualquier comparación con “El Nopalito” Pascual Ortiz Rubio se la dejo a usted amigo lector, porque en esta reinserción del dedazo priísta el de Atlacomulco fue sólo un actor más y eso se verá con la doble cargada que se desatará en los próximos días, a las oficinas del virtual candidato y a las de la cancillería en la avenida Juárez frente a la Alameda Central.

Una de las primeras actividades del ciudadano que será el candidato del PRI para la Presidencia de la República fue visitar los panteones de la CTM, CNC y CNOP en donde José Antonio Meade escuchó discursos que rayan en la ridiculez, aunque como el del gordo ese que dirige lo que queda de la CTM…Vienen otros cambios en el gabinete entre ellos el de Gerardo (Ruín) Esparza el insostenible Secretario de Comunicaciones…Uno de los negocios que más dejan a los funcionarios municipales y estatales es el cambio de uso de suelo, una actividad que está convertida en la vanguardia de la corrupción en la administración pública, los casos de Huixquilucan y Naucalpan en el Estado de México son un ejemplo de las transas que se hacen por esa vía. Me reportan vecinos Huixquilucan que la voracidad de Enrique “Quique” Vargas, quien busca la reelección en ese municipio, no tiene límite se quiere apoderar de unos terrenos, más de 15 mil metros cuadrados, en un área protegida para después cambiar el uso de suelo y venderlos…Con la eliminación de Miguel Ángel Osorio Chong para ser candidato del PRI en el 2018, se acabó el negocio para organizaciones como Antorcha Campesina y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas que cada mes se plantaban en Bucareli para pasar la charola y luego se retiraban cargados, desde luego, los líderes. Ahora el chinito llola y llola…Quienes dicen que es Meade es el primer candidato no priísta les recuerdo que tampoco Ernesto Zedillo lo era, como también Miguel de la Madrid y que el actual presidente del CEN no lo es.

