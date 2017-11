El diálogo fortalece a la Alianza Pacífico: Rafael Nava, COMCE

Por Sofía Salinas.

“Es un honor estar aquí en el Senado, y doblemente porque no es tan fácil hablar aquí” comentó Rafael Nava, presidente de la sección América del Sur, del COMCE, al dirigir unas palabras en torno a la Propuesta de Protocolos modificatorios que fortalecerán a la Alianza del Pacífico.

El representante del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, inversión y Tecnología, quien participa en diversas negociaciones internacionales, destacó que:

“México es un ejemplo de cómo montar infraestructura de las negociaciones, encabezados por todos los negociadores de la Secretaría de Economía, y perfectamente enlazados con otras secretarías de Estado, desde luego, con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“El diálogo permanente con el Senado es muy importante, porque eso evita problemas a posteriori, si estamos continuamente informando cómo va el avance y el intercambio continuo de posiciones con el Sector Privado.

“Este diálogo es un motivo de gran interés en el mundo de las negociaciones internacionales, al grado de que 4 de los 52 países observadores, ya han dado pasos firmes para poder integrarse con la Alianza del Pacífico.

“Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Singapur, ya están iniciando las pláticas y es uno de los frentes abiertos, todos estamos muy entusiasmados.

“Los gobiernos ya nos han pavimentado, a los privados, la carretera, y nos toca a nosotros poner los automóviles y camiones, recorrer la carretera a toda velocidad permitida, y al tiempo que vamos caminado, vamos viendo las necesidades de qué modificaciones hay que hacer y cómo facilitar los peajes cuando esto ocurra.

“En el caso de las negociaciones internacionales hay un Cuarto de Junto y hay un intercambio de varios asuntos. En el caso específico de Alianza Pacífico es un poco diferente porque los 4 países (México, Chile, Colombia y Perú) intercambian información, juntan sus puntos de vista y una vez que está un acuerdo hecho se puede trabajar, se dan las recomendaciones y se va facilitando el asunto.

“Comparado con lo demás, esto ha sido muy fácil, por los anexos sectoriales. Cuando se va hablando por sector, no tiene uno qué pasar por todos los demás sectores que pudieran tener objeciones y que están integrados en el acuerdo macro. Cuanto estás viendo sector por sector eso va facilitando los acuerdos enormemente.

“Esa es una gran ventaja de Alianza Pacífico, y en el CEAP (Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico), grupo que ya mencionaba Sergio Contreras -Vicepresidente del COMCE y Sherpa Empresarial de la AP- se han estado trabajando esos sectores: dispositivos médicos, farmacéuticos, cosméticos, y se siguen trabajando otros.

“En la Alianza del Pacífico tenemos varias cuestiones, uno, que es homologar, que es hacerlo exactamente igual, otro es armonización, que es tratar de hacerlo lo más parecido o entendible posible, y en el tercer caso, les voy a poner el ejemplo de la industria Automotriz.

“Si vamos a exportarle a Estados Unidos, el auto tiene tales características y el volante va de lado izquierdo, pero si vamos a exportarlo a Inglaterra o Australia o a Japón, el volante va de lado derecho. Ahí no podemos homologar la norma, armonizamos.

“En el caso específico de los productos eléctricos, en la Alianza Pacífico tenemos que el voltaje en Argentina y en Chile y en Perú son de 220 volts y en Colombia y México son de 120 volts, ahí no podemos armonizar, no podemos homologar. Ahí lo que tenemos que hacer, es crear el producto, probarlo de acuerdo con la necesidad del país receptor, y para eso se tienen los Acuerdos de Reconocimientos Mutuo.

“La intención de todo esto, si no pagamos arancel, hay unos países que dicen, no hay arancel, pero necesitas una licencia de importación, ahí ya hay una traba gigantesca, y otros dicen me tienes qué hacer otra prueba aquí. Lo que estamos tratando con los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, es precisamente evitar la duplicación de las pruebas, lo que genera la reducción en el costo y en el tiempo.

“Con eso, creo que podemos decir que le pedimos al Senado, muy respetuosamente, humildemente, que saquen adelante estos trámites de la aprobación de los protocolos modificatorios, porque ya estamos trabajando en el que sigue.

“Cada año vamos a hablar de 1, 2 ó 3 protocolos de nuevos sectores que vayan entrando y vayan haciendo más poderosa la Alianza del Pacífico.

“Quiero agradecer al subsecretario Juan Carlos Baker, a Rosaura Castañeda, Jefa de la Unidad de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía, a Mónica Lugo, Jefa negociadora del capítulo Obstáculos Técnicos, y a todo el equipo, porque la comunicación es extraordinaria, hay recepción y hay entendimiento.

“Es un ejemplo a seguir para todas las actividades que tenemos que hacer, los mexicanos y sacar adelante nuestros esfuerzos”, concluyó.

El Ingeniero Nava y Uribe, nos comentó que la buena noticia es, que la senadora Mariana Gómez del Campo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de la República, se comprometió a presentar el miércoles, ante comisiones, la propuesta de Protocolos modificatorios al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico.

@Sofiasi2010