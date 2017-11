En contienda complicada, Meade garantiza triunfo del PRI en 2018: Gamboa

México.- El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, reconoció que la contienda electoral por la Presidencia de la República en el 2018 será complicada, pero aseguró que José Antonio Meade Kuribreña garantiza el triunfo para ese partido.

“Yo no tengo la menor duda de que el PRI va a ganar la elección de 2018”, dijo en entrevista en el Senado de la República previo a un encuentro de los legisladores que coordina con el aspirante a candidato del partido tricolor.

“Creo que el Frente (Ciudadano por México), lo he dicho, no tiene futuro, no los veo cómo se pueden casar, cuando piensan completamente distinto”, apuntó.

“Yo estoy seguro que va a ser una contienda complicada, pero el PRI va a ganar holgadamente en 2018”, afirmó Gamboa Patrón.

El legislador priista reconoció que una buena parte de la sociedad civil se inclinará por la candidatura de José Antonio Meade Kuribreña e, incluso, un sector de empresarios le han llamado para manifestarse a favor del ahora extitular de Hacienda y Crédito Público.

“Hoy veo y lo digo de verdad, algunas gentes que no estaban con el PRI, hoy se están manifestando a favor de un ciudadano como es el doctor Meade y votarían por él sin duda alguna para la Presidencia de la República”, aseveró.

Gamboa Patrón dijo que existe disciplina y cohesión en el interior del PRI luego del destape de José Antonio Meade Kuribreña, pero explicó que de todas formas estarán cerca de los demás que aspiraban a la candidatura presidencial.

“El día domingo 3 a las 12 del día sería, si no hay otro que se registre u otra compañera que se registre, que están en su derecho todos los priistas, sería un acto de unidad, de cohesión, de militancia, que es lo que necesita en estos momentos el partido”, agregó.

El coordinador del PRI en la Cámara Alta agregó que luego del respaldo de los sectores de su partido a favor de Meade Kuribreña,”he visto el nerviosismo del Frente (Ciudadano por México) y del presidente de Morena (Andrés Manuel López Obrador) que ven con preocupación que muy rápido se viene posicionando José Antonio Meade en el Partido Revolucionario Institucional”.

Ntx.