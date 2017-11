Este martes no circulan los vehículos con engomado rosa

México.- El programa Hoy No Circula aplica este martes para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placas 7 y 8.

La restricción vehicular está vigente de las 5:00 a las 22:00 horas en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.

La disposición incluye las 16 delegaciones de la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

La circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma “1”, se restringe un día entre semana y dos sábados por cada mes.

La restricción sabatina será con base en el último dígito numérico de la placa y/o matrícula de circulación y/o color de la calcomanía de circulación permanente (engomado).

En lo que respecta a los vehículos con holograma “2”, la circulación se limita a un día entre semana y todos los sábados sin importar su último dígito numérico de la placa, en un horario de las 05:00 a las 22:00 horas.

Los vehículos con holograma 1 no circulan el primer y tercer sábado cuando la placa tenga terminación non, mientras que para los pares la norma establece que no circulen el segundo y cuarto sábado.

En tanto, la circulación de los vehículos de uso particular, de carga, de transporte colectivo de pasajeros y taxis, que hayan obtenido en el proceso de verificación vehicular el holograma “00” o “0”, quedarán exentos de todas las limitaciones establecidas en el programa.

