Ex líder del PAN en Oaxaca bajo prisión preventiva por fraude a taxistas

ADNsureste

Oaxaca.- El panista y ex secretario de Vialidad y Transporte (SEVITRA) de Oaxaca, Carlos Moreno Alcántara fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva en torno a un presunto fraude con 500 concesiones de taxis.

Así lo informó el Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruengas Álvarez, al señalar que hoy a las 03:45 horas concluyó la audiencia en la que se fijó el plazo de investigación por tres meses.

En este caso también están detenidos y vinculados a proceso el ex director de concesiones de la SEVITRA, Armando Espina y el jefe del departamento jurídico de esa instancia, José Antonio Carrasco.

El 21 de noviembre por la mañana Carlos Moreno Alcántara, ex funcionario de Gabino Cué fue detenido cuando salía de su domicilio.

Los hechos que se le imputan a Carlos Moreno ocurrieron en el año 2016.

El 30 de septiembre de 2016, un grupo de transportistas del estado de Oaxaca, señalaron que en el sector empresarial existía una preocupación por la inmensa autorización indiscriminada de las autoridades por parte Sevitra.

En ese entonces, responsabilizaron al gobernador Gabino Cue Monteagudo y a Moreno Alcántara, por los conflictos que se generaron a partir del otorgamiento irresponsable de cientos de concesiones.

El 4 de noviembre de 2016, la alianza de taxistas del estado de Oaxaca, lo acusaron de supuesto tráfico de concesiones o permisos reconocidos por la Sevitra en la región del istmo de Tehuantepec específicamente en Salina Cruz Oaxaca.

Ese día, en conferencia de prensa, Sergio Enedina, comentó que desde el mes de septiembre del 2016 presentaron denuncias sobre pirataje de aproximadamente 90 unidades de motor que presentan el servicio de transporte en su modalidad de taxis en la región del Istmo.

Indicó que esos vehículos operaban de manera ilegal, contraviniendo primeramente la ley de Transporte del Estado de Oaxaca, por lo que incurrieron en el delito de tráfico de concesiones y permisos del servicio público de transporte estipulado en el artículo 240 bis del código penal vigente del Estado de Oaxaca.

El 8 de agosto de 2017, Carlos Moreno, se deslindó de estos hechos y aclaró que jamás entregó concesiones.

Señaló que, las acusaciones que hizo en su contra el actual secretario Francisco García López son infundadas y carecían de sustento legal.

Además dijo que actual titular, desconoce del tema de transporte e incluso afirmó que sus señalamientos son falsos y temerarios ya que no existe ningún procedimiento legal en su contra.

Esa mañana, Agentes Estatales de Investigación lo detuvieron.

Con la detención del ex dirigente estatal del Partido Acción Nacional en Oaxaca, suman cuatro los ex secretarios del gabinete del gobernador aliancista del PAN-PRD-Convergencia, Gabino Cué, quienes

son acusados de corrupción y provocar millonarios daños patrimoniales.



Además de Moreno Alcántara se encuentran detenidos el ex secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos y el ex secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas, ambos presos en la Penitenciaría del Estado, mientras que el ex secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, se encuentra bajo resguardo domiciliario.