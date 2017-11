Miguel Herrera espera que América haga goles en partido contra Tigres

México.- Consciente de que ahora su posición en la tabla ya no le ayudará para avanzar ante la posibilidad de un empate sin goles en el encuentro contra Tigres de la UANL, el técnico del América, Miguel Herrera, espera que su equipo sea contundente desde el partido de ida este miércoles en el estadio Azteca.

En rueda de prensa en las instalaciones del club, el estratega confió en que sus hombres gol puedan responder a esta exigencia luego de que en su serie de cuartos de final ante Cruz Azul se fueron sin marcar, aunque avanzaron a la siguiente ronda, además de que su fortaleza siga siendo su defensiva.

“No es que no tengamos opciones de hacer gol, oportunidades las tenemos, tenemos una sequía de goles y trabajamos para conseguirlos. Sé que Oribe hace gol, Pablo hace gol, Cecilio tiene gol, Silvio hace gol, Darwin tiene gol, mis defensas tienen gol en balón parado, entonces esa sequía se puede acabar”.

Aseguró que es importante contar con jugadores que en cualquier momento resuelven el partido; también que su cuadro bajo mantenga el cero en su portería, la cual hasta ahora se ha conservado intacta y espera que esa sea su fortaleza en estos partidos finales.

“Lo mejor es hacer goles y en eso estamos trabajando, que se logra con trabajo, además de que se mantenga nuestra portería intacta, y esa es nuestra fortaleza, somos un equipo ordenado, sólido; si bien no hemos hecho muchos goles, tampoco los hemos recibido, pero la opción de marcar está latente”, expuso.

De muy buen ánimo y confiado en hacer una buena serie, dijo que no hay de otra más que hacer goles y se están enfocando en trabajar en ello, pues no se requiere de una varita mágica para que comiencen a caer.

“Tenemos que hacer goles, esa es la clave, no hay magia, no hay una varita mágica, hay que trabajar, tenemos llegada, me preocuparía muchísimo no llegar, ahí está el caso del ‘Chicharito’, pasan tres partidos y no anota, pero te hace tres en un juego, esos son los delanteros, Oribe tiene gol y pronto va a marcar”, sostuvo.

Por otra parte, dio a conocer que ya platicó con aquellos jugadores que fueron expulsados en los anteriores partidos ante “La Máquina” a fin de que se cuiden de las tarjetas amarillas, pero sin que bajen la intensidad en los partidos, y señaló que la expulsión de Mateus Uribe fue un accidente.

De su serie ante el conjunto universitario, mencionó que la espera bastante completa, porque así suelen ser los partidos de Liguilla, además de que el rival cuenta con un gran plantel, que en cualquier momento puede resolver el partido, aunque la serie esta pareja para los dos.

