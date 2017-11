Ningún militante panista está obligado a votar por candidato del Frente: Cordero

México.- El senador Ernesto Cordero Arroyo afirmó que ningún militante del Partido Acción Nacional (PAN) está obligado a votar por el candidato presidencial que surja del Frente Ciudadano por México (FCM).

El legislador panista y presidente de la Mesa Directiva del Senado consideró absurda la propuesta del Frente de pedir a los militantes de los partidos que lo integran que voten por alguien en específico.

“Soy militante de un partido político. Tampoco estoy obligado a votar por una barbaridad como las que está proponiendo el Frente Ciudadano por México, que está proponiendo demagogia pura; pues bueno, el ser militante de un partido político no me obliga a votar por algo tan absurdo como lo que están proponiendo”, dijo.

En entrevista, criticó la gestión de Ricardo Anaya en la presidencia nacional del PAN y descartó que ese partido pueda ganar las elecciones presidenciales de 2018.

Sin manifestar abiertamente su apoyo al aspirante a precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, el senador panista valoró la trayectoria del exsecretario de Hacienda y dijo que será muy competitivo en las campañas.

Cordero Arroyo afirmó que Meade Kuribreña “va a ser un candidato muy competitivo, su trayectoria pública así lo acredita, habrá que esperar”.

“Es una persona honorable, honrada, sincera, su trayectoria pública es muy larga, en administraciones de distintos partidos y por supuesto que tiene amigos en toda su trayectoria pública, no me sorprendería que tuviera simpatías no exclusivamente en la cancha priista”, puntualizó.