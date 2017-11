La insultante cargada

Por Jorge Miguel Ramírez Pérez.

La cargada de novillos, que antes era de búfalos sigue siendo insultante, atenta contra las neuronas cerebrales, porque hace de los políticos dioses de barro; que se la creen desde antes de sentarse y porque demuestran, que no se avanza en la política; dan a entender con esas prácticas, que la gente quiere tiranuelos que les digan lo que deben hacer, gente que siempre se arropa en el beneficio de la duda, porque temen enterarse de la realidad.

Mal porque en asuntos que afectan al colectivo, hay que abrir los ojos antes de quejarse.

A tal grado tergiversan la verdad que los locutores que se sienten analistas, ahora afirman que Videgaray se equivocó, en adelantar los tiempos, como si fuera en su mente de subordinados perenes, que eso, el aberrante dedazo, solo le correspondiera a Peña; que fue rebasado por su verdadero jefe. El jefe de todos ellos. Y claro que, se enojó por eso. ¡Hágame usted, el favor! Cuando Peña descalificó los elogios a Meade, todos, casi todos se dieron cuenta que no era el gallo del presidente. Ahora sencillamente dicen que se adelantó el que lo destapó de a de veras. El factotum

Sin tomar en cuenta los berrinches, se hizo lo que Videgaray anunció al cuerpo diplomático; por su puesto, el mensaje en específicamente, estaba dirigido a los países que son acreedores de México. Entendiendo este escalón de decisión el primordial para las deudas del gobierno

Eso fue una maniobra en la que Peña exhibió su desconexión con la realidad política. Por más que digan, lo que digan, y después de una despedida lacónica de Meade a Peña, por twitt, está claro, que los atlacomulquenses van para fuera, hasta de las cuotas del PRI, porque de todas maneras la presidencia no la ganan.

¿Y cómo van a ganar? si invitan a los actos de adhesión meadista de parte de la central campesina a Augusto Gómez Villanueva, quien era el brazo invasor de tierras productivas de parte de esa mente criminal que era Echeverría, organización de la que salió antes de ser un infame gobernador, Duarte el chihuahuense. La CNC por cierto, no tiene fuerza entre sus agremiados como para darles línea electoral. Menos porque dicen que llega un no-priísta, así que se preguntan si era necesario que uno ajeno al PRI los vaya a mandar.

Los corifeos falsean versiones y se atreven a destacar como muestra de democratización, que el PRI arrope a uno de fuera como si fuera verdad y como si se desconociera la historia; como si no supieran que López Portillo, Miguel de la Madrid, y Zedillo, tampoco eran miembros del PRI. Obvio, se hicieron muy priístas después de su nominación y borraron un pasado sin antecedentes de militancia. La historia no miente.

Argumentan los de la cargada mediática que Meade era del PAN porque estuvo en dos carteras con Calderón. Tampoco es verdad, Meade es de la burocracia financiera que no tiene, ni tendrá partidos, porque no tiene ideología, su objetivo es quedar bien con los grupos apoltronados de las oligarquías domésticas y si se puede, quedar mejor con las trasnacionales como el Banco Mundial para efectos de desarrollo social, con el FMI en lo financiero y con el departamento de Estado, en Relaciones Exteriores, que es lo que venden los obradoristas, que son clientes subordinados de esa entidad. Ya lo pusieron en el plan de Morena, regresar con el viejo servicio exterior con el que se peleo Bartlett y perdió.

Y en cuanto a la familia Calderón, para nadie es un secreto que quemaron a los candidatos del PAN para que ganara Peña hace casi seis años. Recibieron órdenes de entregar, para que se hicieran las reformas que no pudieron sacar ni Fox ni Calderón porque sabían todo lo de Odebrech, que era también de su clica, lo de la Casa Blanca y todo lo que se sabe desde 2008 e hicieron mutis. Hoy, son esbirros de Peña para hacerle daño al partido que los llevó a donde no merecían

Empiezan los aprendices de ese sujeto folclórico Salomón Faz, jefe de la bufalada lópezportillista a querer acomodarse; es decir, intentan que les den más posiciones por empujar en los mítines y hacerle al guarura meritorio. Los simulados baños de pueblo se van a suceder y Meade, se va a encontrar a los mismos por donde ande, porque no hay más, los del círculo priísta no cambian, están allí en todas las campañas, recomendando cercanía con el pueblo, que se asumen son ellos. Al rato los empiezan a sacar de las giras, pero no se van. Son las bases cuya única ideología es la regla de la corrupción como toral, no como excepcional. Coinciden con los de arriba.

Los que se han visto muy bien refaccionados son los comentaristas a modo. Festinan todo; especulan usando el modelo de hace veinticinco años, como quien dice, ya volvió el verdadero PRI, el PRI gandalla. Falta que digan y a nosotros nos irá mejor. Están eufóricos con Pepe Toño, así le dicen.

Sobran los que dicen que este joven Meade es capaz, como lo dijo el nuevo secretario de Hacienda, González Anaya, concuño de Salinas, al prometer algo terrorífico, que seguirá la línea de Meade, continuidad y estabilización económica. Ha de haber querido decir de nulo crecimiento y endeudamiento opaco, inflación que se acerca al diez por ciento, ahora reconocen el siete; y alzas de las gasolina y la luz.

El rato poco les durará porque lo mal hecho tiene fisuras, ya se apresta la exgobernadora Ortega a impugnar el procedimiento del dedazo.

Otros como Narro, ya se la habían creído, este medroso que no pudo acabar cuando era rector con unos cuantos mafiosos apoderados del auditorio “Justo Sierra” de la UNAM, a espaldas de la rectoría donde se controla la venta de drogas para los estudiantes y maestros. Igual que el joven de La Madrid, ayuno de la realidad política del país, o el secretario Osorio con sus alianzas con la señora Robles. Mucho dinero gastado del presupuesto en una red que ni sabía lo que pasaba, ni se percató de la doble jugada que les hicieron de Los Pinos. Hasta un mareado como Obrador lo dijo, era el colmo.

Hay va el PRI, se niega a morir, y sigue con lo mismo, endeudarnos hasta la coronilla.