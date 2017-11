¡Ley de Seguridad Interior y los homicidios!

Por Raúl Flores Martínez.

Hoy podremos escribir libremente y con seguridad que antes del viernes, ya estará aprobada con algunas modificaciones la “Ley de Seguridad Interior” que dará un respaldo a las Fuerzas Armadas que tanto han sido criticadas y lastimadas en los dos últimos sexenios.

Está ley pondrá un parámetro para el actuar de los elementos de la Marina-Armada de México, Ejército y Fuerza Aérea Mexicana que por años se han desgastado en las calles del país apoyando en la seguridad de muchos estados que fueron rebasados por el crimen organizado.

Ya tendremos una Ley de Seguridad interior donde dejará en claro el uso de la las armas de las Fuerzas Armadas en el combate contra las organizaciones delincuenciales, sus armas bélicas podrán ser usadas bajo la protección de las leyes, porque debemos ser claro, los integrantes del crimen organizado no traen resorteras y ligas.

Esta ley ayudara en algo a disminuir la creciente delincuencia que se ha desatado en todo el país, algunos están en contra y llaman “militarización” otros están de acuerdo, lo cierto que ayudara a la seguridad interior.

Porque si no se ha dado cuenta, algo está pasando en la estrategia de seguridad del gobierno Federal, una estrategia fallida, como lo hemos mencionado una y otra vez, también esa culpa la deben compartir las autoridades estatales y municipales que han permitido el desbordamiento de la inseguridad.

Las estadísticas del mes de octubre son una muestra de lo que estamos escribiendo en este espacio, dos mil 371 casos reportados oficialmente de homicidio doloso que dejaron un saldo de dos mil 764 víctimas, esto rompe el récord mensual de homicidios y es también el mes más violento en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con octubre van siete meses en 2017 en los cuales se rompe la barrera mensual de los dos mil casos registrados de homicidios dolosos.

Es decir, un total de 20 mil 878 carpetas de investigación por homicidio que también es un récord. Antes de 2017 solo se habían registrado – en un periodo de 20 años– cuatro meses en los cuales se había roto la barrera de las dos mil averiguaciones por homicidio en México, todos ellos corresponden al 2011 que hasta ahora era el año más violento el que se tenía registro en México.

Estás son las cifras oficiales, aún faltaría conocer la llamada cifra negra, esa cifra de muertes que no se han dado a conocer porque son cuerpos que nunca se han de localizar por dos motivos, uno por estar en fosas clandestinas. Dos por haber sido desaparecidos con ácidos al viejo estilo de los pozoleros, si no me creen echen un ojo en el estado de Guerrero.

En México tenemos un fracaso en las medidas de seguridad, un rotundo fracaso de aquellos que por un momento se dijeron salvadores de los ciudadanos al tener el “método” para confrontar a la delincuencia.