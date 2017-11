Un gorila mirando fotos con su amigo enjaulado, fue el video compartido de este día. 🙂

SWIPE RIGHT! Cute moment at the @LouisvilleZoo as a gorilla appears to ask a man to swipe as he scrolls through pictures on his cellphone. https://t.co/6NaA2pIUCM pic.twitter.com/EiDpTNRmFn

— Good Morning America (@GMA) 14 de noviembre de 2017