Casa Blanca justifica a Trump por difusión de videos extremistas

Washington.- La Casa Blanca aseguró hoy que el presidente Donald Trump elevó la discusión sobre el extremismo al retransmitir por la red social Twitter tres videos sobre actos violentos de grupos islámicos, que le ganaron el repudio público del gobierno de Reino Unido.

La vocera presidencial Sarah Sanders desestimó a la vez la revelación de que la autenticidad de al menos uno de los tres videos —difundidos primero por la lideresa del grupo británico de extrema derecha Britain First— ha sido cuestionada por autoridades en Europa.

“Lo que (Trump) ha hecho es elevar la conversación para hablar sobre un problema real y una amenaza real, y eso es violencia extrema y terrorismo extremo, algo que sabemos que es muy real”, dijo Sanders en rueda de prensa.

Consultada sobre la revelación de las autoridades en Holanda en el sentido de que el agresor que aparece en un video no es ni musulmán ni inmigrante, como lo asegura Jayda Fransen, una líder de Britain First que los colocó primero en las redes sociales, Sanders optó por la retórica.

“El presidente cree que es importante hacer frente a cuestiones importantes de nuestro tiempo, como la violencia extrema y el terrorismo. Eso estaba haciendo, y creo que continuará haciéndolo en varios lugares, ya sea a través de discursos, ya sea a través de Twitter u otras redes sociales”, precisó.

La retransmisión de esos videos, que han generado atención en torno a un grupo marginal de la derecha extrema británica, fue repudiada este jueves por la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, durante su visita a Jordania.

Hablando ante periodistas, May dejó en claro que pese a la estrecha cooperación entre ambos países, “eso no significa que vamos a temer hablar cuando creemos que Estados Unidos se ha equivocado, y ser muy claros con ellos, y soy muy clara: el reenviar (el video) de Britain First fue equivocado”.

Sanders dijo que Trump no sabía quién era Jayda Fransen cuando decidió retransmitir los videos, pero insistió que más allá de personalidad, el enfoque del mandatario es llamar la atención sobre la amenaza de la violencia y el terrorismo extremista “no solo en este país, sino en todo el mundo, especialmente en Europa”.