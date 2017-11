Dejen de decir que al América le ayudan, no era penal Miguel Herrera

México.- El técnico del América, Miguel Herrera, lamentó la equivocación del árbitro Óscar Macías y aseguró que no era penalti el que ocasionó la derrota 0-1 ante Tigres, consciente de que el sábado deberán “salir a matar”.

“No es polémica, no es penal. Dejen de decir que al América le ayudan porque no es real. No es penal, le pega en la cara a Bruno (Valdez) de lleno, así son las cosas. Luego dicen que al América le ayudan, se han equivocado en este torneo mucho más de las que pudieron haber beneficiado… fue una jugada desafortunada”, dijo.

En rueda de prensa luego del revés 1-0 en el estadio Azteca, el “Piojo” aseguró que la falta de precisión en los pases afectó a su equipo, además de que volvieron a carecer de puntería por tercer partido consecutivo.

“Cometimos errores en pases que podían significar algo mejor y desafortunadamente no pasamos bien la pelota, no era para perder el juego, si no marcan ese penal… después hay dos claras de ellos, pero estábamos volcados” en busca del empate.

Reconoció que tras la anotación de Tigres, el cuadro neoleonés tuvo claras oportunidades de ampliar la ventaja, pero las desaprovechó, además de reiterar que sus pupilos fallaron y dieron uno de los peores partidos del certamen.

“El peor partido que dimos en el torneo, en conexión de pases, hoy no conectábamos tres seguidos en la entrega de la pelota, eso hace que tengas un equipo más chato; tuvimos un par (a la ofensiva) que no pudimos concretar”.

Consciente de que deben anotar dos goles en el “Volcán”, Miguel Herrera reconoció que saldrán decididos a todo si quieren seguir en la pelea por el título.

“Vamos a salir matar, no hay vuelta de hoja, vamos a ir con la idea de ganar el partido, de hacer goles, necesitamos dos, tenemos que ir a buscarlos. Sería ilógico estar cuidando tu marco, no me ha gustado ser defensivo, ahora no hay vuelta de hoja, salir a ganar y hacer dos goles”.

Comentó que ante la falta de gol los hombres de ofensiva pierden confianza, “cuando uno no hace goles no está contento, está con presión de más”, por lo que trabajarán “para estar serenos y tener la posibilidad de remontar allá”.

Finalmente, lamentó que el colombiano Darwin Quintero, de buen torneo este semestre, “hoy no se encontró en el partido, tuvo una mala noche”, y comentó que la ausencia del paraguayo Pablo Aguilar fue por no arriesgarlo, pues tuvo fiebre y no estaba al 100 por ciento.

