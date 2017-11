Dueto Ha*Ash se reinventa con un enfoque fresco y divertido

México.- Con un toque divertido y sarcástico, en el que dejan al descubierto sus amores y desamores, Ha*Ash está de regreso en la escena musical, donde se han dado la oportunidad de reinventarse de la mano de figuras como Abraham Mateo y Prince Royce.

Aunque el disco titulado “30 de febrero”, según dicen las cantautoras, Hanna y Ashley, tiene mucho de ellas, han dejado salir al adolescente que llevan dentro, para que componga muchos de los temas y diera ese sonido e imagen fresca y relajada que deseaban.

“Llevamos muchos años tomándonos la vida demasiado en serio, así que era el momento de expresar en qué momento estamos y lo afortunadas que somos, por lo que pasó con nuestro álbum pasado”, dijo el dueto de pop-rock, quien recibió disco cuadruple de platino más oro por las altas ventas en México de su álbum “Primera Fila”.

Motivo que no solo entusiasmo al dueto, sino que también lo hizo abrir su corazón para exponer sus sentimientos y que si bien este disco tiene un toque sarcástico y letras de desamor, decidieron exponer circunstancias por las que han atravesado.

Ashley reconoció que ella en el amor no ha sido la más afortunada, por lo que a través de sus letras ha logrado un buen canal para sacar lo que siente, “y sí a otras les gusta o conectan con ellas qué bueno, pero no se trata de hacer letras contra ellos, no estamos en eso”.

Entre risas, señaló que los temas los escriben como van suscitándose los hechos en su vida, “pero no promovemos el odio a los hombres, hoy en día estamos paradas en un punto donde somos felices y no nos tiramos al drama”.

Por lo que Hanna compartió que está feliz tras su matrimonio, sin embargo, no ha pensado en hijos, ya que ahorita toda su concentración está en la gira que emprenderán con este álbum que las llevará a Latinoamérica, Estados Unidos, España y Asia.

Reconocieron que disfrutan de lo que ésta pasando en su carrera a 15 años de distancia, donde están conscientes que han tenido una evolución que les ha permitido estar vigentes y por ello decidieron darse el gusto de trabajar con Abraham Mateo, a quien describieron como lindo, mientras que de Prince Roy reconocieron que tiene una gran voz.

Sin embargo, también hay pendientes, pues les gustaría en un momento dado hacer algo con Ana Gabriel o la misma Paquita La del Barrio.

“Esperamos que guste mucho nuestro trabajo y que nuestro “30 de febrero” sea este disco, que saldrá a la luz este 1 de diciembre”, apuntaron las intérpretes, quienes a la par se han dado a la tarea de crear el fondo Ha Ash, que ayudará a los damnificados en el país por el sismo de septiembre pasado, además de hacer otras campañas altruistas con reconocidas organizaciones para ayudar a la niñez.

Ntx