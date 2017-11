El talón de Aquiles del “Ciudadano Meade”

Por Francisco Garfias.

La cargada político-mediática por José Antonio Meade es excesiva. Forma parte de la estrategia del PRI-Gobierno para llevar a un ciudadano no militante (oficialmente) a Palacio Nacional.

Y es que uno de los puntos más vulnerables que tiene el futuro candidato presidencial del PRI es el conocimiento. Hasta antes de su destape, estaba muy por debajo de Andrés Manuel López Obrador, el rival a vencer, quien lleva casi 17 años en campaña.

La encuesta de la empresa que encabeza Roy Campos, del mes de Noviembre, nos dice que al Peje lo conoce un 94 por ciento de la población; a Margarita un 78 por ciento, a Mancera un 70.2; a Anaya un 69, y a Meade un 46.6.

Pero su Talón de Aquiles es que será postulado por el partido que más alto índice de rechazo tiene entre los mexicanos: 51.7 por ciento, según Mitofsky

* * *

Los resultados que hemos visto, sin embargo, nos muestran que el dedo de Peña Nieto apuntó donde debía. El destape de Meade ha sido de terciopelo.

Hoy no hay corrientes democráticas en el PRI que den origen a otro partido. Tampoco émulos de Camacho Solís. El TUCOM es TUCAN y está en otro partido. Nadie pide darle un Madrazo a Meade, sino a Anaya.

Los inconformes se disciplinaron. El emblemático Manlio Fabio Beltrones hizo público que se suma al destapado. Votó en la Comisión Permanente del tricolor a favor de la ya aprobada solicitud de Meade de ser candidato presidencial “Soy un hombre leal. Siempre he votado por el PRI”, dijo.

El oaxaqueño Ulises Ruiz, que respaldaba la consulta abierta, escribió en redes que votará por JAMK.

Ivonne Ortega, la cara del priismo inconforme, la que hizo una campaña contra el gasolinazo, permanece muda.

* * *

Mal harían los adversarios del sistema en desdeñar la intuición de Peña.

Es cierto que el presidente ha tenido un muy mal manejo de crisis en casos como la Casa Blanca o Ayotzinapa, pero es muy hábil en las cuestiones político-electorales.

No se equivocó con Eruviel en su tiempo. Tampoco con Alfredo del Mazo un sexenio después. Meade es una apuesta arriesgada, pero su segura postulación cohesionó a la cúpula del PRI. Falta ver si está en sintonía con las bases.

Nos enteramos del encuentro de Meade con Osorio Chong en el comedero “Puerto Chico”, cerca del Monumento a la Revolución. Llegaron de saco, muy formalitos. Terminaron en mangas de camisa, sonrientes.

Al término del encuentro, Osorio posteó un tuit: “Buena plática con @JoseAMeadeK. México el tema principal. La unidad es y seguirá siendo la fortaleza del @PRI Nacional”.

* * *

Las encuestas se van a modificar con el destape de Meade. Puedo apostar. AMLO ya no está solo. Aparecieron las primeras señales de lo que se perfila como una parejera entre el Peje y Meade.

Y no es que me olvide de El Frente, pero los dirigentes del PAN-PRD-MC ya van tarde y no se han puesto de acuerdo ni siquiera en el método para elegir a su candidato presidencial.

Horas después del destape del “ciudadano Meade”, Gabinete de Comunicación Estratégica publicó un sondeo, basado en 600 encuestas telefónicas, que ubica al panista Anaya, su candidato probable, en cuarto lugar (8.1 por ciento de las preferencias) detrás de AMLO, 28.2 por ciento; Meade, 23.2 por ciento; y Margarita, 11.5 por ciento.

En el seno del PAN algunas figuras dieron color por Meade. Cuentan que el pasado 11 de noviembre, durante su informe de labores, el gobernador panista de Baja Sur, Carlos Mendoza Davis, le pidió que hablara a su amigo José Antonio, quien iba en representación del presidente Peña.

Algo nunca visto.

Ayer mismo apareció en la Web de este diario un cintillo que decía: Rebeldes del PAN cierran filas con Meade, prevén voto útil. Se referían a los senadores azules, Ernesto Cordero, Roberto Gil, Javier Lozano, Jorge Lavalle y Salvador Vega Casillas.

La cargada, pues, no solo vino del PRI.

* * *

Estamos a 16 días de que culmine el periodo ordinario de sesiones y es la hora que no tenemos ni Fiscal General, ni Fiscal Anticorrupción, ni titular de la Fepade. En tiempos electorales es difícil ponerse de acuerdo.

El descabezamiento de las instituciones ha llevado a algunos críticos a afirmar que vivimos una crisis en la procuración de justicia. Se lo preguntamos al senador Enrique Burgos, secretario de la Comisión de Justicia.

“No diría que estamos en una crisis de procuración de justicia. Lo que habría que hacer, sin detrimento de la naturaleza de cada partido político, de cada ideología, es cubrir estas ausencias. Esto es responsabilidad del Senado y no de los partidos. El Fiscal de Atención a los Delitos Electorales debería ser prioritario porque estamos adentrados ya en el tema”, nos dijo.

Fueron 21 aspirantes los que se registraron para suceder al destituido Santiago Nieto. Hay nombres que ya se mencionan como los que tienen posibilidades reales: Alejandro Porte Petit, Director Jurídico en Materia de Delitos Electorales de la Fepade; y el profesor universitario Pedro Miguel Ángel Garita Alonso.

* * *

Al darle posesión como nuevo secretario de Hacienda, el presidente Peña le dijo a José Antonio González Anaya “Te encargo la Ley Fintech”. Muchos nos preguntamos: ¿Y eso con qué se come?

El panista Jorge Lavalle, secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara Alta, nos explicó que es una Ley que tiene como propósito poner reglas escritas a las operaciones financieras virtuales. Es decir que páginas de internet como PayPal o Mercado Libre, donde se hacen pagos electrónicos, serán reguladas para reducir los riesgos de estafas.

El dictamen estaba por aprobarse en comisiones y pudiera subir al pleno esta misma semana, nos dijo el panista.

Fin.