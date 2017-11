-¿Margarita el fiel de la balnaza?

Por Héctor Moctezuma De León.

Está claro que de los aspirantes a una candidatura independiente, sólo dos tienen posibilidades de que el INE les otorgue el registro: Margarita Zavala y Jaime Rodríguez. Y de los dos, la señora Calderón –no le gusta que le llamen así- podría renunciar un mes antes de la elección de julio, para aportar su capital político en favor del ahora priísta, José Antonio Meade Kuribeña.

También está claro que después del inminente fracaso del Frente Ciudadano por México, -no se ponen de acuerdo para elegir un candidato común- la disputa por la Presidencia de la República quedará sólo entre dos: Meade por el PRI y Andrés Manuel López Obrador por Morena.

López Obrador encabeza las preferencias electorales y las seguirá encabezando hasta muy cerca de los comicios del primero de julio del 2018, pero las encuestas no descartan que para esas fechas la señora Calderón tenga una intención del voto de entre el 7 y el 9 por ciento, lo que a una eventual declinación sería un gran aporte para el priísta, suficiente para ganar la elección.

Los Calderón no se irían sin ganancia, con los senadores que se rebelaron al dirigente nacional del PRI, podrían negociar una secretaría para Margarita, Meade la tendría que aceptar, eso les daría la posibilidad de conseguir una secretaría para la ex –primera dama, que la pondría en una posición con posibilidades de armar una candidatura presidencial, en serio, para el 2018.

Una cosa está clara el PRI echará mano de todas las maniobras a su alcance para sacar adelante a su candidato ciudadano porque es quien les garantiza impunidad a Peña Nieto y su caterva de corruptos que saquearon al país en estos últimos cinco años.

Gran difusión en las redes sociales se le dio ayer la reunión que tuvieron en el restaurant “El Mesón de Puerto Chico”, José Antonio Meade y Miguel Ángel Osorio Chong, lo que muchos calificaron como una operación cicatriz, aunque el chinito de Hidalgo, no se veía muy contento sobre todo después de la filtración que desde las oficinas de la cancillería se hizo de las empresas protegidas por el Secretario de Gobernación…Ya no es extraño, la Auditoría Superior de la Federación descubra excedentes presupuestales en obras, ahora es el Tren México- Toluca que costará más de lo programado y como siempre sucede en esos casos se les pagará a las empresas constructoras entre las que se encuentra como principal inversionista un señor de apellido Alcántara, para más señas cuñado de José Nelson Murat Casab…En el exterior de la Cámara de Senadores, pasan fríos unos damnificados oaxaqueños del temblor del temblor del 19 de septiembre que no les han restituido sus tarjetas clonadas.

circuitocerrado@hotmail.com