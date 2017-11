Meade, el tecnócrata “teto” del Grupo Atlacomulco

Por Carlos Arturo Baños Lemoine.

Profesor UAM-Xochimilco y UPN-Ajusco

El pasado lunes 27 de noviembre concluyó un compás de espera, al tiempo que se violó flagrantemente la liturgia priista, pese a lo dicho por el propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

José Antonio Meade Kuribreña resultó ser el “destapado” del PRI o, más específicamente, el “destapado” del principal grupo de poder dentro del PRI en los tiempos presentes: el Grupo Atlacomulco.

Meade dejó su cargo como titular de la Secretaría de Hacienda, para contender por la candidatura del PRI a la Presidencia de la República de cara a las elecciones del 2018. Y, claro, eso de “contender” es un decir: Meade ya tiene asegurada la candidatura. Ya sólo falta el protocolo burocrático.

Con este acto, el Presidente Peña Nieto violó la liturgia priista: no dio chance a que se llevara a cabo la famosa “pasarela” de los aspirantes a tan importante posición. La liturgia obligaba a que todos los aspirantes (Chong, Videgaray, Narro, Nuño, etc.) se reunieran con los distintos sectores del partido y con los principales poderes fácticos del país, para ver cuál de todos ellos acumulaba más votos y evitaba más vetos.

Porque ésa es la esencia de la política real, mis queridos lectores: acumular votos y evitar vetos.

Hay que desmitificar el famoso “dedazo” priista: por muy poderoso que se crea o se sienta el Presidente en turno, éste siempre debe consultar a los “peces grandes”, así como a las “bases”.

El Presidente es el “gran elector”, es el “árbitro supremo” y es la “última voz”, pero cuidado: de ninguna manera es la única voluntad. Ya todos sabemos cómo le fue al “exitoso” Carlos Salinas de Gortari cuando, con la designación de Luis Donaldo Colosio, hizo valer más su voluntad que la voluntad del PRI.

La molestia de los “dinosaurios” fue evidente y se hizo valer en su momento: el populista Luis Echeverría Álvarez fue uno de los primeros priistas que habló con el aún Presidente Carlos Salinas tras el asesinato de Colosio, y Manlio Fabio Beltrones fue el primer priista que habló cara a cara con Mario Aburto, supuesto asesino de Luis Donaldo.

El proceder de Peña Nieto para imponer como candidato del PRI al candidato del Grupo Atlacomulco, dejó a un lado del camino al Grupo Hidalgo (Miguel Ángel Osorio Chong) y al Grupo Sonora (Manlio Fabio Beltrones). Resultan sintomáticas la felicitación fría de Chong y la felicitación tardía de Beltrones: la forma es fondo, diría el clásico.

Hace muchos años tuve la fortuna de escuchar directamente a don Fernando Gutiérrez Barrios proferir esta sentencia, que me ha acompañado toda la vida: “Los silencios hablan más que las palabras”.

¡Gran error de Enrique Peña Nieto! Creyó que los grupos de Chong y Beltrones no debían ser tomados en cuenta. Creyó que tenía todo el derecho de avasallarlos.

¿Vendrá la “operación cicatriz” dentro del PRI para sumar a los “damnificados políticos”? Por el bien de Peña y de Meade, así debe ser, porque Beltrones y “El Chino” son más cabrones que bonitos.

Al menos, Meade ya se sentó a la mesa con Chong… ¡y lo hizo en público, los dos solitos! Con el paso del tiempo veremos los resultados de esa conversación “amigable”. ¿Con Beltrones hará lo mismo?

Por otro lado, hay que decir que la estrategia atlacomulquense no fue errada: a) se coloca en una posición clave a un “candidato ciudadano”, o sea, a un individuo alejado del tradicional “lodazal político”; b) se coloca en una posición clave a una persona de “aceptable perfil” (no es un “grillo” sino un individuo “institucional y neutral”); y c) se coloca en una posición clave a un “profesionista especializado en el área económico-financiera” (o sea, a un tecnócrata del dinero).

Así, el PRI quiere “lavarse la cara”, después de tantos escándalos de corrupción en sus filas (Peña, Videgaray, los Duarte, Borge, Ruiz Esparza, Robles, etc.), con un candidato que tiene la “cara limpia” (bueno, manchada por vitíligo, pero eso incluso genera lástima, no enojo).

Con Meade, el PRI también quiere mandar un mensaje “técnico”: llegará a la Presidencia de la República un profesional de la economía y de las finanzas, cosa que resulta positiva para todo el pueblo de México.

Y claro que podemos reírnos de todo lo anterior, porque: a) Meade, por muy “ciudadano” que se sienta o se crea, quedará totalmente sometido al juego de poder del grupo político de su condiscípulo y amigo del alma Luis Videgaray; y b) a muy afamados y “súper chingones” tecnócratas (Salinas, Zedillo, Aspe, Serra Puche, Lozoya Thalmann, Werner Wainfeld, Téllez Kuenzler, etc.) les debemos el “error de diciembre” y la consecuente crisis del FOBAPROA (que seguimos pagando).

Obviamente, en este espacio no nos sumaremos al ignominioso “periodismo matraquero” que ha pululado en los días más recientes: ¡micrófonos y bolígrafos vulgares que se han sumado al coro de los sometidos!

A mí, José Antonio Meade no me impacta en lo más mínimo: no es más que un tecnócrata “teto” al servicio del grupo hegemónico dentro del PRI, con todo lo que ello supone.