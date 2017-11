Real Madrid presenta a sus convocados para Mundial de Clubes

Madrid.-El Real Madrid ha dado a conocer la lista de 23 convocados que participarán con el equipo blanco en el Mundial de Clubes, certamen que se disputará en diciembre próximo en los Emiratos Árabes Unidos.

En la convocatoria están presentes las figuras del Real Madrid Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, así como el “expreso de Cardiff” Gareth Bale y el carismático lateral brasileño Marcelo Vieria.

La lista no presenta muchas novedades, a excepción de la ausencia del juvenil español Jesús Vallejo; el central llegó esta temporada procedente del Eintrach Franfurt pero no ha tenido el rendimiento esperado, por lo que no estará en el Mundial de Clubes.

Los dirigidos por Zinedine Zidane podría enfrentar a los “Tuzos” de Pachuca, de la Liga MX.

Otros clubes calificados son Gremio, de Brasil; Urawa Red Diamonds, de Japón; Wydaad Casa Blanca, de Marruecos; Auckland City FC, de Nueva Zelanda, y el del país anfitrión, Al-Jazira, de los Emiratos Arabes Unidos.

Los 23 convocados por el técnico francés Zinedine Zidane son:

Keylor Navas Kiko Casillas Mohamed Ramos Daniel Carvajal Sergio Ramos Raphael Varane Marcelo Vieira Nacho Fernández Theo Hernández Achraf Hakimi Toni Kroos Luka Modric Carlos Casemiro Lucas Vázquez Marcos Llorente Marco Asensio Francisco Alarcón Daniel Ceballos Mateo Kovacic Cristiano Ronaldo Gareth Bale Karim Benzema Borja Mayoral

