Restablecido WhatsApp, tras falla

México.- Alrededor de las 13:00 horas, la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp registró una falla en su servicio, por lo que la aplicación impidió por algunos minutos el envío de mensajes.

De tal forma, usuarios mexicanos, así como de otros países, reportaron las fallas del servicio en redes sociales, tales como Facebook y Twitter.

“No me gusta cuando no tengo Whats porque tengo que platicar con las personas”, señala uno de los usuarios, o “se cayó WhatsApp, yo creo que por eso no me habla nadie”, comenta otro usuario.

Cabe destacar que desde hace unos minutos el servicio ya opera otra vez con normalidad.

Ntx.