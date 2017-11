Secretario de Finanzas local, ausente en entrega de Presupuesto 2018 

México.- El presidente de la Comisión de Presupuesto de Egresos de la Asamblea Legislativa, Mauricio Toledo, comentó que de manera inédita, no se llevará a cabo el acto protocolario de entrega-recepción del Presupuesto 2018 para la Ciudad de México, pues no asistirá el secretario de Finanzas, Edgar Amador Zamora, a la Asamblea Legislativa.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) confirmó que la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, le informó que el proyecto de presupuesto para el año próximo será entregado en la Oficialía de Partes de la ALDF, entre las 23:30 o 23:50 horas.

Criticó la actitud del secretario de Finanzas capitalino, porque consideró que le faltó oficio político con los diputados locales, y ni siquiera tuvo la voluntad de sostener una reunión con él, en su calidad de presidente de la comisión que revisará y aprobará el dictamen que se presentará ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Según Toledo Gutiérrez, a Amador Zamora le ha faltado coordinación para atender y fondear con recursos el tema de reconstrucción, luego del sismo del 19 de septiembre.

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Hacienda, Andrés Atayde, consideró necesario contar con un fondo robusto de por lo menos 10 mil u 11 mil millones de pesos.

El asambleísta del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que él sí estará presente cuando el presupuesto llegue a la Oficialía de Partes para comenzar su análisis.

En tanto, Toledo Gutiérrez anticipó un paquete presupuestal complicado, por lo que llamó al secretario de Finanzas a ser sensible y a que actúe con responsabilidad.

“Llamo a la prudencia y a la sensibilidad del secretario, que sea sensible no con un partido político o los medios, sino de un pueblo que exige respuesta inmediata. No es un asunto de burocracia administrativa o técnica financiera, es un asunto sensible para los damnificados que no tienen casa”, puntualizó.