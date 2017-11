Theresa May condena tuits extremistas de Trump

Londres.- La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien publicó en su cuenta de Twitter unos videos antimusulmanes del grupo británico de extrema derecha Britain First.

“Quiero dejar claro que retuitear a Britain First fue un error”, afirmó este jueves la política británica durante una gira por Jordania.

Sus comentarios son la primera respuesta directa de May, tras una ola de críticas en el Reino Unido contra el presidente Trump.

El presidente estadunidense retuiteó la víspera tres videos islamofóbicos publicados por la líder del grupo ultranacionalista británico, que es conocido por la difusión de contenidos xenófobos.

Ante la reacción de la ministra británica del Interior, Amber Rudd, quien calificó de “errónea” la acción de Trump, el presidente respondió directamente a la cuenta de May.

“Theresa May, no se centre en mí, céntrese en el destructivo terrorismo islámico radical que está teniendo lugar en Reino Unido. ¡A nosotros nos va bien!”, señaló Trump.

El tuit fue visto como un insulto directo contra la primera ministra, quien este jueves se apresuró a responder en una conferencia de prensa en la capital jordana de Amán.

“No soy una prolífica tuitera, eso significa que no paso mucho tiempo leyendo los tuits de otra gente. Pero cuando creo que debe haber una respuesta, la doy, y la he dado”, puntualizó May.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, un musulmán de la izquierda laborista, afirmó que Trump ha usado Twitter para promover a un “grupo extremista vil y que sólo ha mostrado odio y división en nuestro país”.

En un comunicado, el alcalde, quien ha criticado a Trump en el pasado por lo que considera su visión simplista sobre los musulmanes, se pronunció a favor de que May cancele la visita de Estado del mandatario estadunidense a Reino Unido, para la que aún no hay fecha.

“He llamado anteriormente a Theresa May a cancelar la imprudente oferta para una visita de Estado de Trump. Ante el más reciente incidente es claro que una visita de Trump no sería bienvenida”, reiteró Khan.

Entretanto, dos parlamentarios del gobernante Partido Conservador pidieron este jueves en la sesión de la Cámara que la cuenta de Trump en Twitter sea eliminada tras publicar los videos antimusulmanes.

Algunos políticos de izquierda también se cuestionan si el mandatario debe ser recibido con la pompa y la circunstancia de una visita de Estado, que incluiría un encuentro con la reina Isabel II, tras la invitación que May le extendió en enero de este año.

Ntx.