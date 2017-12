‘Coco’ los llevó a la fama

México.-Apesar de que su nombre no aparece en los créditos de Coco, Los Príncipes Trío de Hidalgo se sienten conten­tos de saber que las partituras que tocaron y grabaron para este filme animado de Dis­ney-Pixar se van a escuchar en distintas partes del mundo, exaltando con esto el trabajo de varios mexicanos.

“Estamos contentos de haber participado y de saber que nuestro trabajo está ahí y se puede ver a nivel mun­dial. Estamos muy emociona­dos y creo que nos cayó el 20 de la dimensión del proyecto cuando fuimos al cine a ver el resultado.

“La verdad sí quedamos contentos porque nuestro trabajo y el de otros músicos se va a poder ver en distintas partes”, expresó en entrevista Raúl Hernández Vivanco, re­quinto y segunda voz de Los Príncipes Trío.

Fue en otoño del año pasa­do cuando el trío hidalguense fue contactado por el produc­tor Chucho Rincón, quien por aquella época se encontraba en Estados Unidos y quien de igual manera fue contactado por algunos creativos de Dis­ney-Pixar para que les ayuda­ra a tener distintas opciones de agrupaciones regionales mexicanas.

Rincón, ganador de 14 Pre­mios Grammy y quien descu­brió y apoyó al fallecido Joan Sebastian, telefoneó a Simón Hernández Vivanco, inte­grante de La Única e Interna­cional Sonora Santanera y con quien ya había trabajado pre­viamente, para que le ayuda­ra a contactar a Los Príncipes Trío, agrupación en la que tra­baja su hermano, Raúl Her­nández Vivanco.

A Raúl se suman el percu­sionista José Miguel Partida, el bajista y primera voz Ulises Meneses y la tercera voz Fer­nando Solís.

Cabe destacar que aunque son cuatro integrantes, se di­cen trío debido a que son tres las voces que cantan.

Después de una serie de llamadas con Chucho Rin­cón, Los Príncipes Trío viaja­ron junto a Simón Hernández Vivanco, así como del cate­drático del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mau­ricio Hernández, a la Ciudad de México en noviembre de 2016. Todos ellos se reunie­ron con el músico y productor Camilo Lara y con el director estadunidenes Lee Unkrich, para recibir algunas partitu­ras, estudiarlas y ponerse a tocar y cantar ese mismo día.

“Nosotros fuimos y ahí co­nocimos a Lee Unkrich (di­rector de Coco), quien nos dijo que íbamos a trabajar para una película sobre un niño que se quiere convertir en mariachi. Fue todo lo que nos dijo. Nos preguntaron que si estábamos interesados, di­jimos que sí, nos dieron unos contratos, los leímos y firma­mos. Acto seguido a cada uno nos dieron unas partituras para estudiarlas y ya cuando estuvimos listos ese mismo día, nos metieron a un estudio de grabación.

“Trabajamos alrededor de seis horas para grabar distin­tas cosas y fue todo. De nues­tro trabajo musical se ha de escuchar un diez por ciento en la película. ¿Cuánto cobra­mos por eso? Fueron tres mil dólares y el contrato estipu­laba que nuestros créditos no iban a aparecer en la película”, acotó Raúl Hernández Vivan­co, de 35 años.

Ante la pregunta de si no consideraron que fue poco el pago de tres mil dólares que recibieron los cuatro inte­grantes del trío más sus dos acompañantes extras (a cada uno le tocaron 500 dólares, unos diez mil pesos), el músi­co comentó:

“Nos preguntan mucho eso, pero no. Al final de cuen­tas ni si quiera aparecemos en los créditos. Nosotros sabe­mos que lo hicimos y tenemos grabaciones de donde esta­mos ensayando esas partes.

“Para la magnitud de lo que es Coco consideramos que sí van a recaudar mucho dinero, pero para lo que no­sotros hicimos, no se me hizo, no sé… (sic) No nos sentimos mal porque nos contemplaron para este proyecto, el primero en cine, y ya nos conocen un poco más”, remató Raúl Her­nández Vivanco.

De Los Príncipes Trío se pueden escuchar algunos de los fragmentos musicales que grabaron en escenas de la cinta, como cuando Miguel, el niño protagonista, intro­duce un video en la casetera para escuchar a Ernesto de la Cruz, cuando se escucha que los actores Gael García Bernal y Luis Ángel cantan Un poco loco o cuando los personajes de Héctor y Miguel van con un esqueleto moribundo para pedirle su guitarra.

Además de ellos, la gente de Disney-Pixar invitó a gra­bar a la banda oaxaqueña Tie­rra Mojada y a la agrupación veracruzana Mono Blanco.

Excelsior