5 formas de aumentar tu Flexibilidad Emocional

Por Daniel Amen, MD – Revisado por Steven Gans, MD / Trad.: Alfonso López-Collada

Ser capaces de “seguir la corriente” y flexibles en nuestra manera de pensar es una destreza necesaria para lidiar con los cambios inevitables de la vida. Es una característica que nos ayuda a ajustarnos más fácilmente a las nuevas circunstancias, retos y situaciones cuando surgen. Ya sea comenzar en un trabajo nuevo, tomar una clase nueva o casarnos, ser cognositivamente flexible nos ayuda a crecer y a llevarnos mejor con los demás.

De cualquier manera, para mucha gente es mucho más fácil decirlo que hacerlo –especialmente para quienes tienden a “atorarse” en ciertas ideas y patrones de conducta.

También pueden tener tendencia a ser tercos, opositores o discutidores, a preocuparse constantemente, enojarse cuando las cosas no salen como quieren, a no ser cooperativos en absoluto (o decir que “no” automáticamente a lo que sea) o sufrir condiciones como adicciones, tendencias obsesivo-compulsivas, desórdenes alimenticios e incluso conducir su auto con verdadera furia. Una característica de todos estos rasgos es la dificultad para superar pensamientos o conductas.

Cosa interesante: hay una base biológica para esto. Usando imágenes SPECT del cerebro hemos observado que una área del cerebro llamada “giro cingulado anterior” tiende a la hiperactividad en la gente que tiene dificultades con la flexibilidad cognitiva.

Localizado en la parte frontal del cerebro, el Giro Cingulado Anterior (CGA) está involucrado con los cambios de la atención. Cuando funciona bien, nos permite enfocarnos en algo, dejarlo y luego cambiar y enfocarnos en otra cosa. Pero cuando está hiperactivo, la gente tiene tendencia a quedar atorada. Uno de mis pacientes describía su experiencia en esto como “estar en una rueda de ejercicio de ratas, donde los pensamientos nada más pasan una, otra y otra vez.”

La buena noticia es que hay algunas estrategias simples que puedes incorporar a tu vida para ayudarte a volverte más flexible y ajustarte más fácilmente a los cambios.

Usa la nutrición para aumentar la serotonina: Se ha detectado que el CGA tiene muchas fibras “serotonérgicas”, y que la gente que tiende al pensamiento o la conducta rígidos tiene déficit de serotonina.

Para muchos, una dieta con un contenido más alto de carbohidratos complejos y proteínas puede ser de ayuda. En lo particular, me gusta que agreguen garbanzo y papas a su dieta, porque estos alimentos ayudan a incrementar la serotonina, tienen mucha fibra y un bajo índice de glucemia. Los niveles de serotonina también pueden aumentarse comiendo alimentos como pollo, pavo, salmón, filete, mantequilla de nueces, huevo y chicharos verdes.

Ejercicio:

Otra manera de aumentar el triptófano-L es por medio del ejercicio. El ejercicio también aumenta nuestros niveles de energía, reduce las preocupaciones y puede distraerte de los patrones de pensamiento cíclico que se quedan atorados en tu mente.

Detener el pensamiento:

Un factor importante para controlar los pensamientos recurrentes es tomar conciencia de su presencia en nuestra mente –y luego practicar la técnica simple de detenerlos. Yo le digo a mis pacientes que visualicen un semáforo con la luz roja y se digan a sí mismos: ¡ALTO! Entre más practiques esto, más control tendrás sobre tus pensamientos. También puedes usar una banda de hule en tu muñeca y tronarla cada vez que te sorprendas en una espiral de pensamiento negativo.

Escribir y otras opciones y soluciones:

Writing down your thoughts helps to “get them out of your head” and allows you to view them more rationally.

Escribir tus pensamientos te ayuda a “sacarlos de tu mente” y te permite verlos más racionalmente.

Yo pido a mis pacientes que hagan lo siguiente:

1. Escribe el pensamiento que traes atorado en tu mente

2. Escribe lo que puedes hacer para zafarte de ese pensamiento

3. Escribe las cosas sobre las que no tienes control, relacionadas con tu pensamiento

Piensa antes de decir “No” automáticamente. Hay gente que tiene tendencia a decir “no” automáticamente –incluso antes de pensar en lo que se les pregunta. Esto puede ser especialmente problemático en las relaciones. Nos impone un límite y nos hace desestimar ideas innecesariamente o negar a nuestros interlocutores o sus solicitudes. Para ayudarnos con esto, recomiendo que antes de responder tomes una respiración profunda, la retengas por cinco segundos y luego la exhales durante otros cinco segundos, y en estos tiempos pienses cuál es la mejor respuesta que puedes dar.

Usar esta técnicas puede ayudarte a mejorar tu flexibilidad mental la cual a su vez puede ayudarte a reducir tus preocupaciones, mejorar tus relaciones y reducir la tensión que experimentas cuando quedas atrapada(o) en pensamientos o conductas negativas.