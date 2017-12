¡El novedoso discurso de Meade¡

Un cambio con responsabilidad o un salto al vacío, no hay de otra dice José Antonio Meade Kuribeña, qué bárbaro, qué discurso tan novedoso, seguramente se quedó sin sesos. Justo de eso vienen hablando los aspirantes a cargos de elección popular, especialmente los que van por la Presidencia, desde el año 2000, cuando Vicente Fox nos ofreció el cambio, el oro y el moro y todos saben todo su cambio fue compartir la presidencia con su pareja la señora Sahagún.

¿Un salto al vacío? ¿Qué quiere decir el ciudadano, a quien Andrés Manuel López Obrador le llama el “Señoritingo”? Seguramente ya se les olvidó a los priistas que en su campaña Enrique Peña Nieto firmó compromisos ante Notario Público que hasta ahora todavía no cumple. Los mexicanos van a poder comprar más con lo que ganan, nos aseguró en el debate de Guadalajara, pero estamos peor que nunca, el poder adquisitivo del salario mínimo no alcanza para nada.

¿Qué quiere decir Meade con eso de un cambio con responsabilidad? ¿Un cambio con responsabilidad es la construcción de un paso exprés en donde se hunde la tierra, un socavón en donde mueren dos personas, sin que hasta ahora exista un responsable?

El virtual candidato del PRI tiene dos asesores políticos, José Ramón Martel, el sobrino de José López Portillo y el viejo jefe de la Brigada Bigote, Augusto Gómez Villanueva. ¿Qué le pueden aportar estos dinosaurios del priismo? ¿Así quiere conquistar el voto de los millennials, que será definitivo en los resultados de las votaciones del primero de julio del 2018?

Lo que mal empieza mal termina y aunque los priistas piensan que con carretadas de dinero y una intensa guerra sucia, sobre todo en contra de Andrés Manuel López Obrador, se pueden llevar una sorpresa, el factor Peña no será fácil de superar. Con todo y que ya empezó a funcionar su maquinaria de voceros oficiosos que ahora, hasta encuestas producen.

César Camacho Quiroz el primer lamebotas de México tuvo que hacer todo tipo de piruetas y maromas para justificar la aprobación de la llamada Ley de Seguridad Nacional. Con eso garantizó la diputación para su hijo Marianito, quien espera heredarlo en San Lázaro…Miguel Ángel Yunes Linares cumplió un año al frente del desgobierno veracruzano y aquella promesa de que en 100 días disminuiría la violencias se quedó el aire, la situación está peor que cuando ocupaba el Palacio de Gobierno el ahora preso en un reclusorio capitalino, Javier Duarte, ¿será que el saqueador del ISSSTE correrá la misma suerte? Ante la ineptitud, Yunes manda a sus hijos a decir que la violencia no existe, que no lo diga en el norte, o en el sur porque se la mientan…Estamos justamente a un año que concluya la pesadilla, ayer se inició el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, que no gobierno.

