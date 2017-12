López Obrador, el terco

Una legión de hombres y mujeres, adultos mayores, recorren las unidades habitacionales de la Ciudad de México. Se les ve contentos. Ellos participan en la promoción de la imagen y el Proyecto de Nación 2018-2024 de Andrés Manuel López Obrador, como aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República.

Cargan, junto con sus años, varios ejemplares del folleto Este Soy y una fotocopia de los Ejes Principales del aludido proyecto. Llevan consigo listados que contienen nombres, apellidos y domicilios de los destinatarios de su visita, curiosamente, personas de la llamada tercera edad. Los promotores parecen convencidos de que su misión tendrá éxito.

Estos hombres y mujeres han sido testigos, y en muchos casos, protagonistas de la pobreza y desigualdad que, por décadas, han enfrentado en sus hogares. Ellos y ellas no se limitan a entregar el material en los domicilios señalados por algún dirigente partidista, toman la iniciativa de hacer proselitismo entre quienes deambulan en torno suyo. Aprovechan el ánimo receptivo de los interlocutores para invitarlos a incorporarse a esta jornada en apoyo a Andrés Manuel López Obrador.

El folleto Esto Soy contiene diez capítulos que caben en 67 páginas, ilustradas con 57 fotografías. El alfa se refiere a su origen, y el omega a la disyuntiva entre la culminación o el fin de su carrera política. Sobre el último tramo del texto, “El Peje” simple y llanamente sentencia: A Palacio o a la Chingada.

En cuanto a los Ejes Principales del Proyecto de Nación 2018-2024, éstos quedaron alojados en 46 páginas, sólo cinco fotografías acompañan el texto. El primer eje se refiere a la erradicación de la corrupción, asunto que no es nuevo en el catálogo de promesas de candidatos de diferentes divisas políticas. Hasta ahora, los discursos que apuntan al desmantelamiento de esta práctica devastadora, pareciera ser que predican lo contrario: los corruptos se multiplican como cuyos cruzados con los peores depredadores.

El oriundo de Tepetitán, Macuspana, Tabasco destaca que “el saqueo sistemático de los presupuestos públicos por parte de un pequeño grupo no sólo significa la desviación de recursos que deben ser empleados en reactivar la economía, ensanchar la infraestructura, generar el empleo, combatir la pobreza y mejorar los niveles educativos y de salud, sino que es también un ejemplo negativo de los gobernantes a los gobernados a partir del cual se generan redes de intereses inconfesables que acaban vinculando a la delincuencia de cuello blanco con la criminalidad organizada”.

Andrés Manuel propone como medida para combatir este flagelo: “Respetar la ley. Si hay voluntad para aplicarla se puede atacar la impunidad desde su raíz.” Exhorta a que se convoque a la sociedad a participar en una regeneración ética que redunde en beneficio de todos.

El documento hace alusión a otros ejes no menos importantes como el combate a la pobreza, el crecimiento económico, la autosuficiencia alimentaria, el mercado laboral, etcétera. En el apartado de conclusiones se menciona: “El nuevo gobierno democrático no será rehén del Poder Legislativo, el cual se ha convertido en un mercado de favores y chantajes. Respetará siempre el estado de derecho. Lo que hay ahora es estado de cohecho”.

De vuelta al folleto se lee en la página 68: “¿Qué sería de mí si no ganamos la presidencia? Me iré a vivir a la quinta ‘La Chingada’. En ese encierro verde y lleno de vida animal y vegetal, trabajaría en labores de siembra y cuidado de plantas…En La Chingada siempre he tenido la quietud necesaria para el quehacer intelectual. Ahí hice mi discurso del desafuero y he escrito borradores y varios de mis libros”.

Tras la lectura del material repartido por los beneficiarios del programa “Nueva Vida a los 68 años. Pensión Alimentaria”, quedan muchas dudas, entre ellas una principalísima: ¿Cómo le hará el terco López Obrador para insertar su ambicioso proyecto en un sistema criminal conocido como capitalismo salvaje?