Academia elige 20 cintas para nominarlas al Oscar en efectos visuales

Los Ángeles.- La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos (AMPAS, por sus siglas en inglés) dio a conocer hoy los nombres de las cintas que avanzaron para obtener una nominación para la 90 entrega anual de premios Oscar, en la categoría de mejores efectos visuales.

Las cintas en orden alfabético en inglés son “Alien: Covenant”, “Beauty and the Beast”, “Blade Runner 2049″, “Dunkirk”, ‘‘Ghost in the Shell”, “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, “Jumanji: Welcome to the Jungle” y “Justice League”.

Completan la lista “Kong: Skull Island”, “Life”, “Logan”, “Ojka”, “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, “The Shape of Water”, “Spider-Man Homecoming”, “Star Wars: The Last Jedi”, “Thor: Ragnarok”, “Valerian and the City of a Thousand Planets”, “War for the Planet of the Apes” y “Wonder Woman”.

De esta lista, el comité de efectos visuales seleccionará a 10 películas en el proceso de nominación.

Los nominados en todas las categorías del Oscar serán anunciados el 23 de enero por la academia y los ganadores se conocerán el 4 de marzo en una ceremonia en el teatro Dolby de Hollywood.

Ntx