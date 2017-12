Adios a Frank Underwood bienvenida Claire Underwood

El Arsenal/Redacción

Los Ángeles.- Fue confirmada en esta semana que sí abrá una sexta (y última) temporada de ‘House of Cards’, sin y como se esperaba, la aparición de Kevin Spacey (Frank Underwood), debido a que a últimas fechas el actor se ha visto envuelto en acusaciones de acoso sexual por lo que la producción de esta exitosa serie de Netflix se suspendió por tiempo indefinido y optaron por despedir a Spacey quien era el actor principal de la serie.

Al mismo tiempo se anunció que ahora la historia girará en Claire Underwood, personaje interpretado por Robin Wright, el cual ha cobrado mayor relevancia conforme se avanzaba en la historia, aunque también se adelantó por parte de Netflix que esta sería la última temporada de la serie ya que la sexta temporada sin Spacey, estaría reducida a reducida a 8 capítulos.

Durante las cinco temporadas que se han emitido hasta ahora Robin Wright había ido cogiendo protagonismo, en esta sexta temporada será la protagonista principal. No hay muchos detalles más al respecto, tan sólo que se producirán un total de 8 capítulos (las cinco temporadas anteriores contaban con 13 capítulos cada una) dijo Ted Sarandos, encargado de la adquisición de contenidos para Netflix.

También sería borrada la participación de Spacey en “All the money in the world”

Por su parte y a unas semanas del estreno de la cinta “All the money in the world”, el personaje de Kevin Spacey será removido, anunciaron los estudios Sony.

Spacey, quien se encuentra en medio del peor escándalo de su carrera tras ser acusado de abuso sexual, será sustituido en el personaje por el veterano actor Christopher Plummer.

Spacey filmó un total de ocho días y muchas de sus escenas presentaban solo a él.

Mark Wahlberg y Michelle Williams también protagonizan la película.

Las acusaciones que tiraron la carrera de Spacey

Las acusaciones contra Spacey comenzaron hace casi dos semanas, cuando el actor Anthony Rapp le dijo a BuzzFeed News que el actor le hizo avances sexuales cuando tenía apenas 14 años.

Desde entonces, varias personas más se han presentado para contar su propia experiencia con el actor, incluida la expresentadora de televisión Heather Unruh, quien alegó que Spacey agredió sexualmente a su hijo de 18 años el año pasado.

“He querido decir algo durante mucho tiempo, especialmente en momentos en que Kevin Spacey tiene el honor de ser anfitrión de algo así como los Tony Awards y se lo considera un hombre y un actor”, dijo Unruh.

Por si esto fuera poco también un camarero de Londres contó su historia en una entrevista con la BBC, alegando que Spacey lo buscó a tientas.

“En el afterparty, estaba sentado en un sofá con mi novia de entonces. Se levantó para tomar un trago, y Kevin Spacey se sentó en el sofá junto a mí”, dijo Kris Nixon, un antiguo barman cerca del Old. Teatro Vic, donde Spacey fue director creativo. “Me preguntó si esa era mi novia, luego se acercó, agarró mi pene y dijo: ‘Podría follarte mejor que ella'”.

Netflix aumentará presupuesto

Por otro lado, también se dio a conocer que Netflix está aumentando su presupuesto para 2018, frente a los 6.000 millones de dólares que se han gastado este año, para 2018 esperan gastar entre 7,000 y 8,000 millones de dólares. ¿En qué?, En producir o adquirir alrededor de 80 películas, unas 60 series infantiles, series y renovación de series que están triunfando, como ‘Stranger Things’ o ‘Mindhunter’ que ya tienen tercera y segunda temporada confirmada respectivamente.

Con información de agencias y de Ntx.