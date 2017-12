Amnistía a criminales es aceptar un “narco Estado” Mancera

México.- Una amnistía a crimininales como la que plantea Andrés Manuel López Obrador, “es prácticamente aceptar un ‘narco Estado’ y eso no puede ser… La propuesta no tiene ni pies ni cabeza”, afirmó Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe del Gobierno de la Ciudad de México.

“Es algo que va contra toda la política nacional e internacional de combate a las drogas, me parece que no se reflexionó a profundidad”, precisó el funcionario al ofrecer su reporte sobre las acciones para la reconstrucción después del terremoto del pasado 19 de septiembre.

Mancera Espinosa, quien fue procurador General de Justicia de la capital del país y es abogado por la UNAM, aseguró: “La amnistía quiere decir una ley del olvido, una ley del perdón y la verdad es que la ley que sanciona las conductas relacionadas con el narcotráfico no puede hacer distinciones en materia de los capos”.

Explicó que el trasiego de droga coloca a todo el país en riesgo, pues “tendrías que darle amnistía a todos los que ya están capturados, procesados y a los que estuvieron o están por capturarse… es algo, que no tiene ni pies ni cabeza este planteamiento”, insistió.

Expuso que en primer lugar, se tendría que hacer una transformación legislativa para que el narcotráfico deje de ser delito, “entonces, lo primero que tendrías que hacer es legalizar todas las drogas en el país… me parece que es algo que no se analizó, que no se meditó bien, me parece que es algo que se dijo en un momento sin mayor reflexión”.

Convertir a México en un “narco Estado”, dijo, de ninguna manera es deseable: “El combate a las personas que cometen delitos que colocan a toda la población en riesgo…el narcotráfico es un delito que coloca a todas las personas en riesgo, no a una persona en específico, se llaman delitos de peligro abstracto, porque no hay un destinatario específico” y se tendría que perdonar a todos.

Por otra parte, el jefe del Gobierno capitalino subrayó que todo el Presupuesto de Egresos 2018 para la Ciudad de México será enfocado a las tareas de reconstrucción en las diferentes áreas.

El gasto no se etiqueta exactamente para tareas de reconstrucción, pero si se reencarpeta una vialidad, si se arregla un drenaje o tubería o alumbrado público, se trata de tareas de reconstrucción por las afectaciones del terremoto del 19 de septiembre pasado, dijo Mancera Espinosa.

El presupuesto 2018 es y será de reconstrucción, en todas las acciones se priorizará la reconstrucción, entre señalización, vialidades, asfaltado, agua, movilidad, en todos los rubros y puntos estratégicos se buscará atender primero a las personas más afectadas, dijo Mancera Espinosa.

Lo mismo se aplicará en el DIF, en Inmujeres, en la Procuraduría General de Justicia y en todas las áreas. El gasto tendrá un enfoque de reconstrucción.

Precisó que todos los damnificados serán atendidos. Cuando se trate de cuestiones políticas se atenderán los casos en ese nivel, y cuando sean afectados verdaderos, directos, se les atenderá con los apoyos necesarios.

En otro tema Mancera Espinosa hizo un llamado para que todos los aspirantes a un cargo de elección, precandidatos o candidatos, para que hagan campañas austeras, que son las que espera población en esta elección, que no es una contienda normal, pues se da en medio de una tragedia por los sismos, que se supervise y verifique el gasto, que no sea oneroso.

Un planteamiento sería que una buena parte de ese gasto se destine a la reconstrucción de las zonas y estados afectados por los terremotos de septiembre pasado y se haga una seria reflexión al respecto, pues no es normal que se destinen 200 millones, 40 millones o mil millones de pesos a la contienda política y a la reconstrucción no se le asignen recursos.

En este punto demandó que se hagan campañas austeras, de a pie, en campo y se dejen de lado los gastos onerosos, suntuosos, los helicópteros, los aviones privados y se haga en tenis, en huaraches y camión de Mérida hasta Tijuana, que usen Twitter y Facebook, las redes sociales y dejan las grandes producciones.

También explicó que en el momento que se definan las reglas de selección y se consolide el Frente Ciudadano por México, éste arrancará con gran fuerza, con mucho apoyo y un enorme respaldo, pero con un estilo diferentes a los conocidos.

Durante el reporte se indicó que continúan los trabajos de demolición y que a la fecha la Secretaría de Salud ha aplicado 526 mil 955 vacunas, además de que cinco albergues continúan prestando servicio con 98 personas en pernocta.

También se han atendido dos mil 698 fugas de agua, además de que 243 mil 194 ciudadanos han bajado la aplicación 911 CDMX aplicación y han registrados sus datos.

Mancera Espinosa hizo un llamado a tomar precauciones por las bajas temperaturas, sobre todo por las madrugadas y mañana en las zonas sur y poniente, y las partes altas, donde se registran temperaturas que oscilan entre los 5 y 7 grados, por lo que no se descartan posibles heladas esta madrugada y mañana.

Ntx.