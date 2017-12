Enjambre promete magno concierto en el Auditorio Nacional

México.- Un magno concierto con sorpresas y artistas invitados promete la banda mexicana Enjambre para el miércoles 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Es la fecha que la agrupación reagendó luego de cancelar su espectáculo del 8 de octubre tras el sismo del 19 de septiembre que dejó a cientos de damnificados en la capital y otras regiones del país.

La cita con el público cambió debido a que ese día se programó el concierto “Estamos Unidos Mexicanos” en la explanada del Zócalo, con la participación de varios exponentes destacados en la música en apoyo a quienes perdieron su hogar tras el terremoto, por lo que Enjambre prefirió no empalmar los eventos.

“Estamos afinando los últimos detalles y nos sentimos contentos de que por fin llevemos a cabo este concierto. Será una experiencia muy linda gracias a la sinergia que existe entre el público y nosotros. Confiamos en que será una gran noche”, comentó Luis Humberto Navejas en entrevista con Notimex.

Debido a que la fecha se aplazó, los músicos aprovecharon el tiempo para perfeccionar el concepto que ya tenían visualizado.

“Al inicio íbamos a tocar los temas del más reciente disco ‘Imperfecto extraño’ y otros que son favoritos de la gente, pero gracias a una encuesta que realizamos a los fanáticos nos llovieron otras peticiones que no contemplábamos y que vamos a complacer”.

Son canciones, dijo el vocalista, que no interpretaban desde hace varios años por lo que el repertorio creció. En lo que refiere a la producción, mencionó que la parte visual fue reforzada y prevén la participación de algunos invitados.

“Ofreceremos un show nunca antes visto y por ello preferimos no adelantar detalles para no echar a perder las sorpresas. Será una experiencia única. A quienes aún no han comprado su boleto, les recomendamos que lo hagan porque revelaremos muchas cosas”, expresó.

El músico descartó que se planee registrar el espectáculo a través de un CD o DVD. Admitió que en caso de hacerlo, se convertiría en un documento histórico pero si bien es cierto, “se disfrutará más en vivo”.

Luis Humberto Navejas informó que un porcentaje de lo que se recaudé en taquilla será destinado a los damnificados por el sismo en apoyo a la reconstrucción de sus casas.

Aún no saben en qué región será destinado el capital económico, pero la banda buscará que sirva a quienes estén más necesitados y desprotegidos. Los resultados se mostrarán a través de sus redes sociales.

De este 2017 Enjambre hace un balance positivo sobre todo porque, dice, nunca había tocado tanto un disco como ha sucedido con “Imperfecto extraño” que estrenaron en mayo pasado.

“Al finalizar el año habremos cumplido con unas 50 fechas y aún hay más porque durante 2018 continuaremos con la gira visitando países de Sudamérica, regresaremos a Estados Unidos y existe la posibilidad de ir a Europa, específicamente en España”, concluyó.

En los próximos días, la agrupación ofrecerá conciertos en Tijuana, Mérida y Ensenada.

Ntx