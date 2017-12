Película “Coco” encabeza nominaciones a premios Annie

Los Angeles.- “Coco” la cinta de Disney Pixar, encabeza con 13 las nominaciones a la 45 entrega de los premios Annie a lo mejor de las producciones animadas de 2017, anunciaron hoy aquí organizadores.

A esta le sigue ‘The Breadwinner’ con diez postulaciones y ésta junto con “Coco”, “Captain Underpants: The First Epic Movie”; “Cars 3”; “Despicable Me 3” y “The Boss Baby” fueron nominadas a mejor cinta animada.

“Coco” está ubicada en la tradición y cultura mexicana sobre el Día de muertos mientras que The Breadwinner es la historia de una joven que crece en Afganistán bajo el régimen de Tailban.

Esta última fue dirigida por Nora Twomey de Cartoon’s Saloon de Irlanda (El secreto de Kells) y como productora ejecutiva Angelina Jolie.

The Breadwinner está nominada en la categoría de mejor largometraje independiente animado, ¡junto a Shout! Factory’s In The Corner of the World, Loving Vincent pintado a mano, y dos lanzamientos adicionales de GKIDS, Napping Princess y The Big Bad Fox & Other Tales.

En cuatro de los últimos seis años, el ganador de la categoría de mejor película animada ganó en cinta animada en el Oscar.

La categoría principal se dividió con la incorporación de la mejor categoría de largometrajes animados en 2015.

The Lego Batman Movie fue desairada en mejor película animada, pero su director, Chris McKay, recibió una nominación por dirigir, junto a Lee Unkrich y Adrian Molina de Coco, Nora Twomey de The Breadwinner, Benjamin Renner de Big Bad Fox y Patrick Imbert (creadores de Ernest & Celestine) y Tom McGrath de Boss Baby.

Además de las nominaciones a la mejor película de animación y dirección, Coco fue nominada para efectos animados, animación de personajes (dos), diseño de personajes, música, diseño de producción, storyboard (dos), escritura, edición y actuación de voz para Anthony Gonzalez, como Miguel.

The Breadwinner fue nominada a mejor largometraje independiente animado, dirección, diseño de personajes, música, diseño de producción, storyboard, escritura, edición y actuación de voz, para Saara Chaudry como Parvana y otro para Laara Sadiq como Fattema.

Boss Baby obtuvo un total de seis nominaciones, a mejor largometraje de animación, dirección, animación de personajes (dos), diseño de personajes y storyboard Captain Underpants.

The Big Bad Fox, Despicable Me 3, Lego Batman y Loving Vincent ganaron tres nominaciones cada una.

Los Premios Annie son presentados por la Sociedad Internacional de Cine de Animación, ASIFA-Hollywood y los ganadores se conocerán en la ceremonia a efectiarse el 3 de febrero en el Royce Hall de la UCLA.

Ntx