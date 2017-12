Preocupa a Aída Cuevas competir contra Julión y El Recodo en los Grammy

México.- La cantante mexicana Aída Cuevas admitió que le preocupa competir contra Julión Álvarez y Banda El Recodo para ganar el premio Grammy durante la 60 edición que se llevará a cabo el 28 de enero de 2018 en Nueva York.

“Va estar muy fuerte la competencia. No tengo el gusto de conocer a los otros dos caballeros, pero a ver cómo nos va porque soy la única mujer y ya no somos muchas las cantantes en la música vernácula”, comentó Aída Cuevas.

Sin embargo, confía en triunfar pese a que su talento y trabajo no se midan frente a la música del mismo género, pues competirá con los ritmos texanos y de banda ante la ausencia de más exponentes en mariachi.

“Me despertó un compadre de Chicago. Él fue quien me puso el mensaje directo. Me dijo: ‘comadre despiértese que está nominada’. Fue una cosa maravillosa porque nuevamente estoy nominada aunque por primera vez en los Grammys americanos”, platicó.

Recordó que en el Grammy Latino ha sido considerada en ocho ocasiones, pero esta vez significa algo especial en su carrera.

“Todos los premios son importantes, pero cuando traspasan las barreras de nuestro idioma, se siente más bonito. Yo lo hago con una versión acústica de temas de Cuco Sánchez”.

Aída Cuevas fue postulada en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, por su disco “Arrieros somos. Sesiones acústicas”, con el que rinde homenaje al legendario Cuco Sánchez.

Los otros nominados son: Julión Álvarez y su Norteño Banda, con “Ni diablo ni santo”; Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, con “Ayer y hoy”; Alex Campos con su disco “Momentos”, y Humberto Novoa, productor de “Zapateando en el norte”.

“Toda mi vida me he dedicado a cantar y llevar mi música con el traje de charro como se tiene que portar, tratando de no desvirtuarlo porque es nuestra segunda piel, lo que representa a México”, destacó la ganadora del Grammy Latino en 2010 por el álbum “De corazón a corazón”.

Ntx