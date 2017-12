Tenista Pablo Carreño cierra 2017 como 10 del ranking mundial

Londres.- El español Pablo Carreño culminó 2017 con muchos logros, el principal es la posición 10 del Ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) por primera vez en su carrera deportiva.

En declaraciones compartidas por el portal digital de la ATP, el asturiano expresó que tras el cierre del año “estoy muy feliz de acabar en el número 10. El objetivo para este año era ser Top 20, así que logré completarlo”.

Con 26 años de edad, Carreño se consagró en forma individual en el Abierto de Estoril y el torneo de Río de Janeiro junto con el uruguayo Pablo Cuevas; además, superó la barrera de las 100 victorias como profesional y venció a Milos Raonic, considerado el tercer mejor tenista en 2016.

“Creo que mejoré mucho este año, jugando más agresivo que el anterior, jugando mejor, creyendo en mí mismo”, reconoció el español, que inició el curso en la pasada edición del Apia International Sydney como 30 del mundo.

El hecho de que el tenista de 26 años sufriera una lesión en el abdomen a mitad de temporada no fue impedimento para que alcanzara los cuartos de final en Roland Garros y las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

De cara al próximo año, Pablo Carreño desea mantenerse en el Top ten, y por ahora “estoy intentando mejorar cosas en el saque, porque todavía hay pequeños detalles que me pueden dar un plus que quizás me falta en algún partido, y también estoy trabajando mucho la forma física”, declaró.

Ntx